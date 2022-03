Les Toa Aito officiellement en demi-finale des éliminatoires au Qatar

Tahiti, le 23 mars 2022 – Avec les retraits confirmés mercredi par l'Oceanian Football Confederation (OFC) des Îles Cook et du Vanuatu des éliminatoires de la Coupe du monde de football, actuellement au Qatar, les Toa Aito et les Îles Salomon sont définitivement qualifiés pour les demi-finales du tournoi. Seul enjeu désormais, la place de premier du groupe que les deux sélections se disputeront ce jeudi. L'avantage de trois points au classement des Îles Salomon, après leur victoire face aux Îles Cook, a été annulé par l'OFC.



On y voit désormais un petit peu plus clair dans le groupe A, où sont engagés les Toa Aito pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football, actuellement joués au Qatar. Dans un communiqué, diffusé mercredi, l'OFC a définitivement entériné les retraits des sélections des Îles Cook et du Vanuatu, durement touchées par le Covid-19, du tournoi de qualification. Une décision qui qualifie donc officiellement la sélection menée par Samuel Garcia et les Îles Salomon pour les demi-finales de ces éliminatoires.

Tahiti et les Salomon pour la tête du groupe



Par conséquent les deux sélections disputeront, ce jeudi (NDLR : à 4h du matin heure de Tahiti), un "play-off" pour déterminer le premier et le deuxième de la poule. L'OFC indique par ailleurs que, "si le score est de parité à l’issue du temps réglementaire, une prolongation sera disputée. Si aucun but n’est marqué au cours de la prolongation, il conviendra de procéder à l’épreuve des tirs au but afin de déterminer le vainqueur." Une grosse rencontre à venir donc pour les coéquipiers de Raimana Li Fung Kuee, pour enfin se lancer dans la compétition.



Following the withdrawals of Vanuatu & Cook Islands from the #OceaniaQualifiers due to COVID-19, the Bureau for the FIFA World Cup™ Qualifiers have taken a number of decisions to determine the winner and runner-up of Group A in a fair and simple manner. https://t.co/gSDrczySef

Reste désormais à déterminer les places de premier et de deuxième du groupe. La réponse sera connue, ce jeudi, à l'issue de l'opposition entre les deux équipes. Sauf que les Salomonais, victorieux des Îles Cook jeudi dernier (2-0), avaient trois points d'avance sur les Tahitiens, qui n'ont pas encore disputé le moindre match au Qatar. Mais pour "déterminer de manière simple et juste le premier et le deuxième du groupe", la confédération océanienne a précisé dans son communiqué que, "tous les matchs impliquant les Îles Cook ou le Vanuatu sont annulés et écartés du calcul du classement final". L'avantage de trois points au classement des Îles Salomon est donc effacé.

La Nouvelle-Calédonie éliminée dans le groupe B Une première place qui aura évidemment son importance pour éviter en demi-finale l'ogre néo-zélandais. Les Kiwis qui ont logiquement dominé le groupe B avec deux victoires en autant de matchs et qui aborderont, jeudi, leur dernier match de poule face à la Nouvelle-Calédonie l'esprit léger. Les Cagous, de leur côté, sont déjà éliminés avec deux défaites en deux rencontres.



La deuxième place du groupe se disputera donc entre la Papouasie Nouvelle-Guinée et Fidji. Les Papous sont en ballotage favorable grâce à une meilleure différence de buts et n'ont besoin que d'un match nul pour valider leur ticket pour le dernier carré.



