Les Tiki Toa se sentent prêts

Heimanu Taiarui



Quelles sont vos impressions à quelques heures de votre premier match ?



"On a pu s’entraîner mardi dans le stadium, c’était notre dernier entraînement officiel. Tout s’est bien passé mais il fait très chaud, pas comme chez nous, il fait encore plus chaud. On a du mal à respirer tellement l’air est chaud. Ce matin [mercredi, ndlr], on n’a rien fait, on s’est reposé. Cet après-midi, on fera notre dernier entraînement avant la compétition prévue demain. On va travailler la tactique, la technique, on va travailler les bases. "



Le sable correspond-il à vos attentes ?



"Le sable est top, il a été labouré. Je pense qu’il l’est tous les jours. Du coup, il est assez profond, c’est bien, mais il est brûlant ! Cela nous arrange vraiment que le sable soit profond comme ça on a le temps de faire des passes en l’air qui sont la base du beach soccer. "



Que savez-vous de l’équipe d’Italie, qui n’était pas présente lors de la dernière Coupe du monde ?



"C’est vrai, mais cela reste une équipe assez forte parce qu’ils jouent toute l’année dans un championnat. Même s’ils n’ont pas fait de Coupe du monde, ils ont participé au championnat d’Europe. Ils participent aussi à de nombreux tournois comme celui des World Beach Games. Ils sont très forts et les joueurs se connaissent bien car ils changent peu. Je pense qu’il y a seulement deux nouveaux, pas plus. "



Comment cela se passe avec l’équipe ?



"On est content de se retrouver, de pouvoir se réunir pendant un mois, un mois et demi. Cela nous avait manqué. La Coupe du monde se fait tous les deux ans, donc à chaque fois on a hâte de se retrouver avec les copains, de s’entraîner ensemble. Mais on est là surtout pour essayer d’aller chercher cette Coupe du monde."



Comment envisagez-vous la compétition ?



"Il faut d’abord que l’on pense à passer le premier tour, la phase des poules. Il faudra prendre match après match sans chercher à brûler les étapes. On a regardé un peu les matchs amicaux de l’Uruguay, du Mexique. Ils sont pas mal, ils sont très physiques, ils jouent beaucoup au sol. Cela ne va pas être des matchs faciles. Ils sont habitués à cette température, ce qui est un avantage. Mais si on ne fait pas d’erreurs personnelles, tout devrait bien se passer."