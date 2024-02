Les Tiki Toa prêts pour leur début dans le Mondial

Tahiti, le 13 février 2024 - La Coupe du Monde de Beach Soccer 2024 démarrent demain à Dubaï, aux Émirats Arabes. Tahiti se prépare pour son premier match du groupe B, contre l’Argentine. Les Tiki Toa semblent prêts pour briller dans la compétition, dopés par leur large succès (10-2) face au Mexique, dimanche dernier en match amical.



La 12e édition de la Coupe du Monde Fifa de beach soccer (les 10 éditions précédentes baptisées Championnat du monde n’étaient pas officialisées Fifa) qui se déroule du 15 au 25 février à Dubaï va mettre 16 nations en scène dont Tahiti, qualifiée au titre de vainqueur de la Coupe d’Océanie des Nations en août dernier au Parc Aorai Tini Hau.

Considérés comme les petits poucets de l’épreuve lors de leur première participation en 2011 en Italie les Polynésiens avaient été éliminés en phase de groupe, les Tiki Toa ont depuis gagné le respect de l’élite mondiale du beach soccer grâce à leur performance. Tahiti va disputer son 7e Mondial d’affilée et est désormais considéré comme l’un des potentiels candidats au sacre, le Brésil (cinq titres) faisant comme de coutume figure de favori d’autant que la Russie sera absente pour cause de suspension imposée par la Fifa suite à l’invasion de l’Ukraine. La Russie est en effet une puissance montante de la discipline depuis une dizaine d’années avec trois titres décrochés lors des six dernières éditions du Mondial. Reste que, dans ce contexte, Tahiti est l’une des équipes du Mondial 2024 qui présente une solide carte de visite avec deux places de finaliste en 2015 (battue 5-3 par le Portugal qui jouait à domicile) et en 2017 aux Bahamas (défaite 6-0 contre le Brésil). Et lors du dernier Mondial en 2021 en Russie, Tahiti avait été battue (5-4 a.p.) en quart de finale par le Japon qui finira vice-champion du monde.

Tahiti dans le “groupe de la mort”



Le tirage au sort n’a pas été tendre pour Tahiti, alors que l’équipe était pourtant placée dans le chapeau 1 des favoris. Les Tiki Toa ont hérité du ‘“groupe de la mort’”, dixit leur entraîneur Teva Zaveroni, avec l’Argentine qui n’a toutefois plus disputé de Mondial depuis 2015, l’Espagne que Tahiti avait battue 12-8 en match de poule au Mondial 2021 et l’Iran champion d’Asie 2023. C’est un groupe relevé de l’avis des spécialistes mais qui semble abordable pour les Tiki Toa qui ont démontré dimanche en match amical face au Mexique – qui jouera dans le groupe D avec les redoutables Brésiliens et Portugais –, qu’ils étaient au top de leur forme après plusieurs semaines de préparation intensive dont quatre au Brésil avant de rejoindre Dubaï la semaine dernière. Un programme de joueurs professionnels soutenus financièrement par la Fédération tahitienne de football qui espère un prestigieux retour sur investissement de la part de ses protégés. Ceux-ci semblent en avoir les moyens car si la rencontre face au Mexique n’était certes qu’un match amical, l’ampleur (10-2) du succès tahitien est de nature à renforcer la confiance des Tiki Toa et de leurs entraîneurs Teva Zaveroni et Angelo Schirinzi, ainsi que celle de leurs supporters dont on sait qu’ils sont une multitude car l’aura de l’équipe dépasse le cadre du sport et s’impose comme une remarquable vitrine pour le fenua.

Voyants au vert avant l’Argentine



Le premier match du groupe B face à l’Argentine ne sera nullement décisif pour les Tahitiens dans l’optique de la qualification pour les quarts de finale qui réuniront les deux premiers des quatre groupes. Mais une victoire parait quand même essentielle pour rester sur une bonne dynamique et renforcer les grandes ambitions du groupe même si l’entraîneur, Teva Zaveroni, s’est montré mesuré dans ses propos auprès de nos confrères de TNTV, présents à Dubaï : “Je suis bien sûr très satisfait du résultat du match face au Mexique et surtout du contenu. Les joueurs ont mis beaucoup de rythme et d’engagement tout au long du match et ils ont bien suivi les consignes tactiquement. C’est très rassurant pour les échéances à venir même s’il ne s’agissait pas d’un match de compétition. Et puis je sens une grosse envie dans le groupe de rentrer dans le Mondial ce qui dénote beaucoup de motivation et un certain degré de confiance.”



Un groupe qui parait bien équilibré avec des joueurs d’expérience tels Jonathan Torohia, Heimanu Taiarui, Patrick Tepa ou Raimana Li Fung Kuee qui comptent plusieurs participations au Mondial de beach soccer. On y trouve aussi des joueurs qui ont un solide vécu au plus haut niveau international comme Tamatoa Tetauira, Gervais Chan Kat, Heiarii Tavanae, Heiraurii Salem, Tearii Labaste et Teaonui Tehau, Roonui Tinirauarii et le portier Teave Teamotuaitau qui ont rejoint le groupe lors du tournoi océanien du mois d’août et sont déjà totalement intégrés dans le moule. On ne va pas faire preuve d’un excès d’optimisme mais on ne peut occulter le fait que tous les voyants semblent au vert pour les Tiki Toa et leurs deux entraîneurs Teva Zaveroni et Angelo Schinrinzi. Tout cela a besoin d’une confirmation face à l’Argentine afin de pouvoir affirmer leurs ambitions que l’on sait élevées jusqu’à viser le titre mondial.



Patrice Bastian



Le programme du groupe B

Jeudi 15 février (02h50) : Tahiti-Argentine

Samedi 17 février (02h50) : Tahiti-Espagne

Lundi 19 février (06h50) : Tahiti-Iran

NB : Heures de Tahiti

Mardi 13 Février 2024 à 18:09