Les Tiki Toa en rodage l'emportent face à la Lituanie

Tahiti, le 3 avril 2023 - Pour leur retour devant leur public les Tiki Toa se sont imposés, lundi à Aorai Tini Hau, en amical face à la Lituanie (5-2), grâce notamment à un doublé de Tamatoa Tetauira. Une victoire certes mais le sélectionneur tahitien, Teva Zaveroni, attend encore davantage de ses hommes. Le prochain rendez-vous est programmé pour mercredi.



Quatre ans après leur dernier match à domicile, les Tiki Toa retrouvaient, ce lundi, leur public sur le sable de Aorai Tini Hau. Les doubles vice-champions du monde de beach-soccer (2015 et 2017) avaient rendez-vous avec la Lituanie pour leur premier de leurs trois matchs amicaux face aux Baltes. Certes les coéquipiers de Raimana Li Fung Kuee l'ont emporté sur le score de 5-2 pour leur rentrée, mais dans le contenu on sentait des Tahitiens encore en rodage.



Pourtant les protégés du sélectionneur, Teva Zaveroni, sont parfaitement rentrés dans leur partie. Dès la troisième minute de jeu, Heirauarii Salem transformait un coup-franc et ouvrait la marque pour les Tiki Toa (1-0, 3e). Les Tahitiens ont ensuite mis le pied sur le ballon mais sans pour autant se montrer dangereux. Et à force de ronronner, les Lituaniens allaient recoller au score. Suite à une faute de Tamatoa Tetauira sur Paulius Giedraitis, ce dernier permettait aux Baltes d'égaliser (1-1, 9e).



Un but qui a eu le don de réveiller les Tiki Toa. Sur la remise en jeu, Heiarii Tavanae adressait une belle frappe sur les cages lituaniennes, bien détournée par le portier, Modestas Petrauskas. Mais c'est dans les 30 dernières secondes du premier tiers-temps que Tamatoa Tetauira allait se rattrapait. Le joueur de Pirae, bien servi par Avearii Bennett qui fêtait sa première sélection avec les Tiki Toa, redonnait l'avantage à son équipe sur une belle bicyclette (2-1, 11e). Puis quasiment au buzzer, Teaonui Tehau allait faire le break pour les rouges en profitant d'un ballon relâché par le gardien lituanien (3-1, 12e).

"Encore beaucoup de choses à travailler" Dans le deuxième tiers-temps, les Tiki Toa allaient poursuivre leur domination en monopolisant encore le ballon et en s'offrant des occasions par l'intermédiaire de Tearii Labaste, de Teoanui Tehau ou encore Jonathan Torohia, toujours très entreprenant depuis son poste de gardien de but. Mais les Lituaniens, avec un jeu plus direct, ont également mis à mal la défense tahitienne, et Aurimas Skurdelis, avec une frappe sur la transversale, n'est pas passée loin de réduire l'écart au tableau d'affichage. Néanmoins Tamatoa Tetauira, qui est monté en puissance tout au long de la rencontre, a remis de l'ordre dans l'arrière garde tahitienne et le score n'évoluait pas à à l'issue de cette deuxième période.



Dans l'ultime tiers-temps, la Lituanie inscrivait rapidement un but grâce à son capitaine, Audrius Plytnikas, et revenait à une longueur de la sélection tahitienne (3-2, 26e). La partie s'est ensuite emballée avec des occasions des deux côtés. Puis Benoit Mathon, qui disputait aussi son premier match avec les Tiki Toa, a refait le break pour les locaux (4-2, 34e). Et en toute fin de match, suite à une double parade de Gabriel Amau, Tamatoa Tetauira, parfaitement servi par son capitaine Raimana Li Fung Kuee, parchevait le succès des siens (5-2, 36e).



"On avait hâte de rejouer", a indiqué le sélectionneur des Tiki Toa, Teva Zaveroni, à l'issue de cette première rencontre amicale. "Les garçons n'ont pas été au top niveau mais la victoire est là donc on peut se satisfaire du résultat mais on a encore beaucoup de choses à travailler. On n'a pas su emballer la partie et on est rentré dans le jeu de la Lituanie. Mais ça sert à ça les matchs de préparation. Il faudra faire mieux mercredi et vendredi."

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 3 Avril 2023 à 19:42 | Lu 97 fois