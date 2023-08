Les Tiki Toa en démonstration face aux Tonga

Tahiti, le 22 août 2023 - Pour leur entrée en lice ce mardi à la Coupe d’Océanie des Nations, les Tiki Toa n'ont pas fait de détails face aux Tonga battus sur le score sans appel de 26-3. Patrick Tepa et Heirauarii Salem se sont tous les deux offerts six buts au cours de la rencontre.



C'est ce qu'on appelle une entrée en lice réussie et remarquée. Ce mardi, sur le sable de Aorai Tini Hau, les Tiki Toa se sont littéralement baladés face à une très faible équipe des Tonga pour leur premier match de la Coupe d'Océanie des Nations. A l'arrivée une victoire écrasante 26-3 des protégés de Teva Zaveroni qui lancent parfaitement leur campagne dans la compétition.



Le festival tahitien a débuté dès le coup d'envoi. Le capitaine des Tiki Toa, Raimana Li Fung Kuee ouvrait la marque pour les locaux (1-0, 1e), devant des tribunes de Aorai Tini Hau très peu garnies en ce début de semaine. Les buts se sont ensuite enchainés tout au long des 12 premières minutes. A l'issue du première tiers-temps les Tahitiens menaient déjà 8-0 et avaient quasiment plié le match.

12 buts pour Tepa et Salem



Avec cette avance très confortable au score, les Tiki Toa ont levé un peu le pied au cours de la seconde période. Les Tongiens grâce à un doublé de Sione Tutone inscrivaient leurs deux premiers buts du match. Mais pas de quoi réellement affoler Heimanu Taiarui et ses partenaires qui porteront le score à 17-2 à l'issue du deuxième tiers-temps. Puis dans le dernier acte Heirauarii Salem et Patrick Tepa ont soigné leurs statistiques. Les deux joueurs de Pirae termineront en effet la rencontre avec six buts inscrits, soit près de la moitié des buts marqués par les Tiki Toa pour cette première rencontre.



Mais évidement le plus important pour Teva Zaveroni était la victoire. "L'objectif c'était de bien rentrer dans cette compétition", a indiqué le coach polynésien à l'issue de la rencontre. "En jouant contre Tonga on savait que c'était plus facile pour nous de rentrer dans cette compétition (…) On a manqué parfois de rigueur en défense en laissant Tonga jouer mais bien-sûr qu'on est satisfait de gagner de cette manière. Mais le plus important reste à venir. On prend étape par étape, match par match et il va falloir bien récupérer."



Même discours du côté du gardien emblématique des Tiki Toa, Jonathan Torohia, qui se tournait déjà vers la rencontre de ce mercredi face aux Îles Salomon principaux rivaux de la sélection tahitienne sur ce tournoi. "On joue contre les Îles Salomon et l'on connait leur qualité. A nous maintenant de bien nous préparer pour cette rencontre", a confié le numéro 1 tahitien auteur d'un doublé face aux Tonga.



Les Salomon s'imposent face aux Fidji



L'adversité ce mercredi devrait être tout autre pour les Tiki Toa qui ont donc rendez-vous avec les Îles Salomon. Des Salomonais qui ont été bousculés au cours du premier tiers-temps face aux Fidji. Néanmoins le vétéran James Naka et ses partenaires des Salomon se sont ensuite bien repris dans le second acte en inscrivant trois buts leur permettant de prendre le large au score (5-2). Les Salomonais ont ensuite parfaitement géré leur fin de match pour s'imposer finalement sur le score de 6-3. De quoi les mettre en confiance avec de rencontrer les Tiki Toa ce mercredi. Rendez-vous à 16 heures à Aorai Tini Hau pour une première explication entre les deux favoris du tournoi. Rappelons que le vainqueur de cette Coupe d'Océanie des Nations remportera un ticket pour le prochain Mondial de beach soccer organisé en février prochain aux Emirats arabes unis.

PHOTOS | Check out the action shots from the opening match at the OFC Beach Soccer Nations Cup in Papeete with Solomon Islands beating Fiji 6-3.#OBSNC2023 pic.twitter.com/V3MNPw1oRo

— OFC Oceania Football (@OFCfootball) August 23, 2023

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 22 Août 2023 à 18:52 | Lu 122 fois