Les Tiki Toa coulent d'entrée face à l'Italie

Pour débuter le dernier tiers-temps, Raimana Li-Fung Kuee sur une action en solitaire a réussi à trouver un peu d'espace pour tromper Del Mestre et redonner espoir aux Tiki Toa (7-4). Malgré plus d'une cinquantaine de frappes au but pour les Tahitiens, ce sont les Italiens qui ont définitivement tué le match sur le troisième tiers-temps. Emmanuele Zurlo a profité d'un contre pour inscrire un doublé (8-4). Au tour ensuite de Marcello Percia Montani de tromper Jonathan Torohia (9-4). Redoutable, Gabriel Gori a fini par provoquer un pénalty et l'exclusion du gardien tahitien (10-4). Emmanuele Zurlo a enfoncé le clou en marquant un triplé (11-4). Et l'inévitable Gabriele Gori a clôturé le récital italien avec un cinquième but à la dernière seconde (12-4).



Les Tiki Toa joueront samedi matin à 9h15 leur second match de poule face au Mexique. Les Tahitiens n'ont plus le droit à l'erreur dans l'optique de la qualification pour les quarts de finale.