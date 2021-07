Les Tiki Toa avec l'Espagne, les Emirats Arabes Unis et le Mozambique

Teonui Tehau, Tamatoa Tetauira et Matatia Paama nouveaux venus



Les Tiki Toa, menés pour cette campagne au pays des tsars par Teva Zaveroni et Teiva Izal, s'envoleront ce vendredi pour l'Europe. Pas de grosse surprise dans la liste des 13 joueurs retenus. On retrouve les joueurs cadres que sont Raimana Li Fung Kuee, Jonathan Torohia, Franck Revel, Patrick Tepa, Tearii Labaste ou encore Heiarii Tavanae. Heimanu Taiarui, ballon d'or du Mondial en 2015 et installé en métropole, rejoindra également ses coéquipiers une fois que ces derniers auront posé leur valises sur le Vieux continent.



Le groupe est complété entre autre par de jeunes joueurs qui étaient déjà du voyage au Paraguay en 2019 lors de la dernière Coupe du monde comme Heirauarii Salem et Gervais Chan Kat. Et pour ce voyage en Russie, Teva Zaveroni a décidé de faire appel à trois petits nouveaux. Le génial buteur de Vénus, Teaonui Tehau, l'avant-centre de Manu Ura, Matatia Paama et le milieu de terrain de Pirae, Tamatoa Tetauira.



À noter par ailleurs que les Tiki Toa ne disputeront aucun match de préparation avant leur première rencontre de la Coupe du monde face aux Emirats Arabes Unis, en ouverture du Mondial russe le 19 août. "C'est sûr que ce n'est pas évident d'aborder une compétition comme une Coupe du monde sans match de préparation, mais on fera avec. On mise beaucoup sur le training camp et 'l'opération commando' qu'on a mise en place pour six semaines. Et on compte aussi sur la cohésion de l'équipe pour réussir une belle compétition", a indiqué Teva Zaveroni, sélectionneur des Tiki Toa.



Rendez-vous donc le 19 août pour la rencontre face aux Emirats Arabes Unis.