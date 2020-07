Les Tiki Tama remportent le choc face aux Green Warriors

Tahiti, le 1er juillet 2020 – Les Tiki Tama ont signé mercredi leur deuxième victoire en deux matchs dans le Beach Soccer Tour. Les hommes de Naea Bennett se sont imposés face aux Green Warriors sur le score de 5-3 grâce notamment à un doublé de Tearii Labaste.



Après une large victoire face à Tefana pour leur premier match dans le Beach Soccer Tour 2020, les Tiki Tama avaient rendez-vous mercredi avec une équipe bien mieux armée : les Green Warriors menés notamment par Teaonui Tehau. Ces derniers s'étaient également imposés aux tirs au but face à une coriace équipe de Mataiea. Et face aux Tiki Tama et leur armada de Tiki Toa les Green Warriors avaient droit à second gros morceau.



Les coéquipiers de Teaonui Tehau ont d'ailleurs beaucoup subi au cours du premier tiers-temps. Tearii Labaste puis Herauarii Salem ont obligé Gabriel Amau à sortir ses premières parades du match. Mais à force de subir les Green Warriors vont finalement craquer. Heirauarii Salem, encore lui, sur sa tentative de retourné, est irrégulièrement stoppé par un défenseur vert dans la surface de réparation. Salem ne se fait pas prier pour ouvrir le score (1-0). Les Tiki Tama ont ensuite déroulé leur jeu, mais les coéquipiers de Teaonui Tehau s'accrochent et finissent par égaliser grâce à un petit festival de Marama Amau (1-1). Puis l'incontournable Tehau sur une belle frappe croisée est venu donner l'avantage à son équipe avant la fin de la première période. 2-1 pour les Green Warriors contre le cours du jeu.



Les Tiki Tama accélèrent



Dans le deuxième tiers, Raimana Li Fung Kuee et consorts se sont lancés à l'assaut des cages adverses. Mais Gabriel Amau a été très solide sur sa ligne, sortant les parades qu'il faut à chaque fois. Mais c'est ce dernier qui va remettre les Tiki Tama dans le match. A la suite d'une mauvaise relance, le portier des Green Warriors a renvoyé directement le ballon dans les pieds de Li Fung Kuee qui n'a plus qu'à envoyer le ballon au fond des filets (2-2). Quasiment dans la foulée, Gervais Chan-Kat a adressé un centre millimétré pour la tête de Tearii Labaste (3-2). Les Greens Warriors sont dans le dur, et vont ensuite concédé un nouveau pénalty. Tearii Labaste se charge cette fois-ci de la sanction pour s'offrir un doublé et donner deux buts d'avance aux Tiki Tama (4-2) qui ont fait la différence en trois minutes.



Dans l'ultime période, Benoit Mathon, nouveau venu chez les Tiki Tama, est venu définitivement enterré les derniers espoirs de retour des Green Warriors (5-2). Teaonui Tehau est venu ensuite réduire le score à trois minutes de la fin, mais ce sont bien les Tiki Tama qui se sont imposés finalement sur le score de 5-3. Prochain rendez-vous pour les hommes de Naea Bennett vendredi face à Tereone. Les Green Warriors de leurs côtés tenteront de se relancer face à Teva Import jeudi.