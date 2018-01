Les Témoins de la bombe réédité

PAPEETE, le 12 janvier 2017 - L’ouvrage Les Témoins de la bombe paru aux éditions Univers Polynésiens en 2013 vient d’être réédité. Il était épuisé. Yolande Vernaudon, déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires (DCEN) le présente comme un outil de transmission.



Une première édition est parue en 2013. Depuis, l'ouvrage Les Témoins de la bombe était épuisé. Il vient de ressortir. À l'identique ou presque. "Rien n'a été modifié, les textes et témoignages sont les mêmes que ceux publiés dans la première édition ", précise Yolande Vernaudon, déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires. " Seuls les éléments de présentation de Bruno Barrillot disparu en 2017 ont été mis à jour. "



Pourquoi une réédition ? " Parce qu'on ne le trouve plus ", insiste Yolande Vernaudon qui y voit là un outil de transmission aux jeunes générations. " C'est aujourd'hui le seul recueil de témoignages de gens contemporains du CEP. À cet égard il est très intéressant, il permet de se remettre dans le contexte. "



Il permet de faire connaître " ce grand chambardement " aux jeunes générations ainsi qu'à tous ceux qui, de passage en Polynésie pour des séjours plus ou moins longs, n'ont eu que les versions officielles. Pendant longtemps une omerta a été maintenue sur les essais. " Nous, sans savoir que les tirs pouvaient avoir des impacts sanitaires on en entendait parler, on a vécu avec. Mais les plus jeunes, eux, n'en ont jamais entendu parler. "



" C'est un recueil, sans prétention scientifique qui explique le présent. " Un témoignage " authentique " et " indéniable " qui partage les " ressentis ". Il participe au devoir de mémoire.



Lorsqu'elle a pris conscience du manque de connaissance sur le sujet des Polynésiens nés après le CEP, Yolande Vernaudon s'est dit " effarée ". Profondément émue par la lecture de l'ouvrage, elle s'en est saisi et a commencé à l'offrir autour d'elle. " C'est le meilleur moyen que l'on ait pour ouvrir les yeux sur tout ça, pour prendre conscience. "



Avec la réédition, elle compte poursuivre le partage. " La délégation au suivi des conséquences des essais nucléaires en a, par exemple, réservé 500 exemplaires pour les diffuser dans les établissement scolaires notamment." La question est de savoir, maintenant, comment ils seront diffusés pour une portée optimale. " Faut-il les envoyer directement dans les bibliothèques, les adresser aux professeurs d'histoire? ", s'interroge Yolande Vernaudon.



En attendant, elle œuvre pour l'ouverture d'un musée de la mémoire. " L'institut d'archives, d'information et de documentation sur les essais nucléaires comme l'a baptisé le président François Hollande lors de son discours du 22 février 2016. "



Le projet, lancé en 2010 a connu un cours chaotique. Le discours présidentiel l'a relancé. Il a été confirmé par Emmanuel Macron et devrait être à nouveau discuté lors du passage de la ministre des Outre-mer Annick Girardin ce mois de janvier.



Un comité de pilotage, co-présidé par le président du pays Édouard Fritch et le haut-commissaire René Bidal, est annoncé. " Il permettra de définir le public visé, le mode de gestion, la matière à présenter, les étapes de créations, etc. " Un groupe d'une vingtaine de personnes (administration, scientifiques, association) sera mis en place pour dans ce cadre. L'institut devrait prendre place dans la villa Comar. " Ce qui n'empêchera pas l'ouverture d'autres lieux de mémoire, ailleurs ", indique Yolande Vernaudon.