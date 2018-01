Les Tamari’i du ciel font connaissance

On demande souvent aux enfants d’être bienveillants vis-à-vis des autres, de respecter ceux qui les entourent dans leurs différences mais ils n’ont pas beaucoup l’occasion de mettre à l’épreuve leur aptitude en la matière. On leur demande de réussir à faire ça du jour au lendemain, à la première rencontre alors qu’il faut du temps

c’est la première sortie hors établissement, mais la deuxième rencontre pour les binôme

Cette sortie permet aux enfants de faire plus ample connaissances. Et ça a l’air de prendre. Pour nos élèves en particulier, ceux de la Fraternité, cela permet aussi de donner du sens au projet qui devient vraiment concret.

PAPEETE, le 23 janvier 2018 -Mardi matin, près de 80 enfants ont évolué dans la salle d’exposition temporaire et les jardins du Musée de Tahiti et des îles. Ils ont visité par binôme l’exposition les Ailes des îles et ont participé à des ateliers sur la navigation : construction des pirogues à voiles, orientation avec la rose des vents et les oiseaux dans la navigation. Les enseignants, éducateurs, membres de l’association Les Tamari’i du ciel mais aussi une équipe d’aviateurs veillaient au bon déroulement des opérations.La particularité de ces binômes est qu’ils sont composés d’un enfant ordinaire, comprenez qui ne présente pas de difficulté particulière et d’un enfant extraordinaire qui lui présente un handicap. Les premiers viennent de l’école Saint-Paul-Sainte-Thérèse de Papeete, les seconds de la Fraternité chrétienne. L’idée, selon la fondatrice de l’association Carole Herraïz, est de s’approprier les différences pour mieux les accepter.", indiquait-elle dans une précédente interview Mardi, dans les couloirs de l’exposition, l’enseignante spécialisée de la fraternité chrétienne, Célia Landré, précisait : "". La première avait eu lieu à l’école Saint-Paul-Sainte-Thérèse en octobre. "La prochaine étape de cette aventure aura lieu en mars. Les binômes auront pour tâche de créer des objets qui seront utilisés le jour J. À savoir le 9 mai 2018, sur la base aérienne de Faa’a. Les enfants, si les autorisations sont données, pourront même voler à cette occasion.