"Les Savates de l’homme heureux" pour parler du bonheur

TAHITI, le 26 octobre 2021 - Au Vent des îles édite un nouvel album jeunesse qui s’intitule Les Savates de l’homme heureux. C’est un conte qui a été écrit par Annelise Heurtier et qui a été illustré par Mariona Cabassa. Il traite du thème du bonheur.



“ Lorsque Pito découvrit son premier bébé, il le trouva si beau que là, juste sous sa large poitrine tatouée, il sentit quelque chose d’incroyable arriver. C’était un millier de vini qui s’envolaient, une cascade qui se remettait brusquement à déferler, le souffle puissant d’une baleine dans les eaux sombres de l’océan. Ou peut-être bien tout cela en même temps .”



C’est avec ces mots que démarre l’album pour enfant Les Savates de l’homme heureux qui paraît chez Au Vent des îles. Pito est un nouveau papa. Il va, regardant son nouveau né, s’interroger. Il va se demander ce qui pourrait rendre bébé heureux, mais vraiment heureux.



Aussi, en lisant ses aventures, tu vas pouvoir te demander ce qui, toi, te rend heureux, vraiment heureux. Mais aussi, pourquoi pas, pourquoi cela te rend heureux ? Et puis aussi ce qu’est le bonheur ? Est-ce qu’il peut être le même pour tous les hommes, ou bien est-ce que ce mot à une définition différente en fonction de qui la pose ? Tu vas, ainsi, philosopher !



Autre chose, il y a des mots en tahitien dans l’ouvrage, l’occasion de faire un rappel ou bien d’apprendre de nouveaux mots et puis aussi d’en connaître la bonne orthographe ! Si tu y prêtes attention, tu remarqueras que la première page du livre est écrite en rimes ! Les rimes sont une répétition de sons semblables (le plus souvent identiques) dans les syllabes finales. Les rimes servent souvent en poésie ou pour l’écriture de chansons. Si cela te plaît, tu pourrais te tourner ensuite vers la lecture de poèmes ?



Un duo féminin aux manettes



Le texte de cet album a été écrit par Annelise Heuriter. Elle est auteure et vit en Polynésie depuis plusieurs années. Son déclic pour l’écriture est arrivé lors de son premier séjour au fenua ! Ses ouvrages rencontrent un vrai succès. Ils sont souvent inspirés de faits réels, de problématiques d’actualité. Son premier album polynésien est Danse Hinatea !



Pour Les Savates de l’homme heureux, elle a travaillé avec Mariona Cabassa, une artiste originaire de Catalogne en Espagne. Elle a déjà illustré plus de 80 albums pour la jeunesse, mais elle ne fait pas que cela. Elle peint aussi, elle est tatoueuse depuis quatre ans. Elle s’exprime avec des supports et techniques divers. Elle sera en Polynésie lors du Salon du livre et elle ira à la rencontre d’élèves dans certaines classes.



Elle aime aller au contact des jeunes lecteurs. Ce qui lui plaît le plus ? Rappeler que “ on peut tous être créatif et par différents moyens ” mais aussi que “ l’art est un jeu ”. D’après elle, “ il ne faut avoir ni limite, ni peur, il faut se sentir libre ”. Elle encourage chacune et chacun à s’exprimer.