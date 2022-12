“Les Sapins du cœur » édition 2022 attendent vos dons

Tahiti, le 1er décembre 2022 – L’association SOS Village d’Enfants lance l’édition 2022 de son opération “Les Sapins du cœur”. Réuni à l’hôtel Hilton Tahiti, partenaire de l’événement, les différentes entreprises participantes et l’équipe de SOS Village ont lancé le début des réjouissances. Les sapins, eux, sont déjà en place.



Noël approche à grands pas et avec lui, l’opération “Les Sapins du cœur”, édition 2022. Comme depuis 2016, SOS Village d’Enfants Polynésie, en partenariat avec l’hôtel Hilton Tahiti, organise ce challenge. Pour signifier le début de l’opération, les responsables de l’association, en compagnie des représentants des douze sociétés qui prennent part à l’événement cette année, se sont réunis dans les locaux de l’hôtel jeudi matin. Pour participer, chaque entreprise, a pour objectif de décorer un sapin et de l’installer dans le hall du Hilton. Sous chacun, une urne sera placée pour que le maximum de gens puisse voter pour leur sapin favori et même glisser un don. Ainsi, l’arbre de Noël le plus populaire au suffrage et en nombre de donations, d’aujourd’hui à la date butoir du 14 janvier, sera élu plus beau sapin du cœur 2022. Les fonds récoltés pendant cette période iront directement à l’association.



Une opération pour “être autonome financièrement”



“Nous organisons cet événement pour lever des fonds privés et développer une source monétaire autre que celle que l’État nous attribue déjà”, explique François Couderc, administrateur et trésorier de SOS Village d’Enfants. Il continue en expliquant que “cet argent nous aide à rénover les maisons et les locaux qui vieillissent depuis leurs constructions en 1996. Ce sont les endroits où sont accueillis les enfants, nous devons donc les garder en meilleur état possible. Les dons reçus serviront également à organiser des activités pour les 52 enfants qu’accueille actuellement le village”.



Cette année, 12 entreprises ont décidé de participer à l’événement : Petropol, Bevco, Carrefour, Jurion, Socredo, Ace, Bureautique de Tahiti, EDT, Gaz de Tahti, OPT, Ofina et Socimat. “Tous les ans depuis le lancement de cette opération, nous sommes partenaire car nous souhaitons activement participer et aider les communautés locales” se félicite Hawaiki Tehuritaua représentante de la société Carrefour, présente lors du lancement de l’opération. L’année dernière, c’est le groupe OPT qui a raflé la palme du plus beau sapin. Les dons globaux s’élevaient à 1,7 million de Fcfp.