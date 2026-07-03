

Les Samoa pourraient être exclus de la Coupe du monde de rugby

Wellington, Nouvelle-Zélande, le 30 juillet 2026. L'équipe de rugby des Samoa, qualifiée pour la Coupe du monde 2027, est dans la tourmente après s'être vu retirer jeudi le soutien de son gouvernement après des "problèmes internes et des divisions".





Le Premier ministre samoan La'aulialemalietoa Leuatea Schmidt a déclaré qu'après "des mois de consultations", son gouvernement avait "décidé de retirer sa reconnaissance et son soutien à la fédération nationale de rugby à XV", qui s'appelle "Lakapi Samoa" depuis 2020.



"Cette décision comprend le retrait de tout soutien financier et de toute assistance du gouvernement précédemment accordés à Lakapi Samoa", a poursuivi le chef du gouvernement de ce pays de 220.000 habitants.



Selon le média The Samoan Observer, World Rugby, l'organisme qui régit le rugby mondial, a donné au gouvernement 24 heures pour reconsidérer sa décision et accepter un audit, sous peine de s'exposer à une interdiction de quatre ans de rugby international.



mais contacté par l'AFP, World Rugby dément l'existence d'une date butoir et la perspective d'une longue suspension, et se dit en "dialogue actif et constructif avec toutes les parties".



L'équipe masculine des Samoa est qualifiée pour la Coupe du monde 2027. Elle a déjà participé à 9 des 10 Mondiaux masculins de l'histoire, ne manquant que le premier, en 1987.



Place forte du rugby mondial, l'équipe masculine des Samoa pointait encore au 11e rang début 2023, mais a chuté depuis à la 20e place du classement World Rugby. L'équipe féminine se trouve au 15e rang.



Selon La'aulialemalietoa Leuatea Schmidt, la fédération a disposé de suffisamment de temps "pour résoudre les problèmes internes et les divisions qui affectent l'administration de la fédération, les questions soulevées par d'anciens joueurs et entraîneurs, ainsi que le statut déclinant du rugby samoan sur la scène mondiale".



Il ne cache plus depuis plusieurs mois sa volonté de créer une nouvelle fédération de rugby, pour faire concurrence à Lakapi Samoa.



En 2011 déjà, le capitaine de l'époque, Mo Schwalger, avait dénoncé ce qu'il considérait comme de l'incompétence et de la corruption parmi les équipes dirigeantes.

Rédigé par AFP le Jeudi 30 Juillet 2026 à 12:53 | Lu 171 fois





