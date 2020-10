Les Raromatai exportent leurs cocos

Raiatea, le 29 octobre 2020 - Ce n'est peut-être pas une nouveauté pour certains, mais Raiatea envoie régulièrement des cocos et dérivés vers Tahiti. Plus d'une tonne part chaque semaine et Huahine n'est pas en reste.



Le quai du Taporo a reçu, pour la deuxième fois consécutive ce jeudi, une agricultrice qui livre des "big bags"(ces grands sacs de toile qui servent en général au transport d'agrégats) remplis de cocos verts. Mekapua Tagi, l'agricultrice de Faaroa vient d'en remplir trois, ce qui représente environ 300 à 400 cocos non débourrés, soit plus d'une tonne. "Pour l'instant l'envoi est régulier avec toutefois une réserve sur la quantité, le client attendant de voir comment les nouvelles consignes face à la pandémie vont modifier ou pas l'économie du pays ; réduction des envois, arrêt momentané ou provisoire, l'expectative est de mise" déclare l'agricultrice. Pour elle cette forme d'envoi n'est pas tellement lucrative, il serait plus rentable de les envoyer débourrés. Mais cela entrainerait des risques de fêlures ou de cassures des noix, ce qui serait préjudiciable à la confection du mitihue. De plus selon la variété du cocotier, naturel donc très haut, ou hybride dit "cocotier nain", la cueillette s'en trouve plus ou moins aisée. Par ailleurs il faut savoir qu'en dehors de Raiatea, Huahine est aussi une grande pourvoyeuse de la précieuse graine. La tāvana de Huahine, Armelle Masse, s'est confiée sur ses activités liées à cette filière: "Depuis environ trois ans, je collecte des cocos dans ma commune auprès de plusieurs fournisseurs, et j'en extrais l'eau que nous vendons dans les commerces. Puis nous récupérons la pulpe que nous plaçons dans des sacs isothermes, afin de les expédier par la goélette dans le container réfrigéré à destination de Tahiti". La raréfaction des cocos sur l'île de Tahiti bénéficie indirectement aux populations Raromatai.