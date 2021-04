Les Pukan’s Prada remontent sur scène

TAHITI, le 20 avril 2021 - Le duo composé de Yepo et Maud et baptisé Pukan’s Prada propose une soirée deux en un. Yepo commencera par un one woman show inspiré de son séjour en métropole il y a trois ans. En 2e partie, Maud la rejoindra pour parler de la langue tahitienne.



“ Quand je suis allée en métropole en 2018, j’ai découvert la France, les gens qui ne disent pas toujours bonjour, les trains qui grincent, les quartiers populaires ”, raconte Yepo. Et cela l’a inspirée. “ J’ai comparé la France et la Polynésie et ça m’a bien fait rire parce qu’en France aussi on te vend du rêve. ” Les documentaires qu’elle avait visionnés avant de partir ne lui ont pas tout révélé.



“ Quand j’ai pris le train par exemple, avec tous ces bruits, j’ai eu peur ! Et puis, dans les quartiers populaires, je m’attendais à rencontrer des stars, alors que c’est tout l’inverse ! Les bus arrivent à l’heure, il y a plein de services qu’on ne connait pas comme Uber. "



Ses premières fois en France sont au cœur du one woman show que Yepo présentera vendredi sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture. Elle a déjà testé certains textes sur les scènes parisiennes lors de son séjour ainsi que lors de l’avant-première de Jamel Debbouze en 2019. “ Mais, depuis, je les ai fait évoluer. ” C’est donc une version inédite qu’elle promet pour cette fin de semaine. Elle durera une demi-heure.



En 2e partie, Maud la rejoindra. Ensemble, elles forment les Pukan’s Prada. “ On va parler de la langue tahitienne et de ses traductions ”, annonce le duo. Il sera question notamment “ des prénoms et noms d’ici qui sont incroyablement bien ”. Celui de Yepo par exemple dont les Pukan’s Prada ne manqueront pas de signaler, Teipotemarama, signifie la chérie de la lune.



“ Quand tu traduis certains d’entre eux, il y a des trucs de ouf. Un peu comme les chansons .” La langue tahitienne, selon la prononciation, varie. “ Ce qui peut prêter à confusion ", s’amuse les Pukan’s Prada. Elles en joueront.



Sur scène, elles seront accompagnées de cinq danseurs. " Ce ne sont pas des professionnels, mais des gens que l’on a remarqué sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok .” Ils seront là tout au long du show qui devrait durer entre une heure et une heure et demie “ parce qu’une fois parties, on ne s’arrête plus ” !



Maud, qui a démarré l’apprentissage du kamaka début 2021 apportera son instrument “ car on va aussi beaucoup chanter sur scène, on adore ça ! ”