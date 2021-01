Les Polynésiens ne sont pas des "rats de laboratoire" répond Fritch aux antivax

Tahiti, le 19 janvier 2021 - Le président Edouard Fritch a profité son allocution à la cérémonie des vœux aux membres du Cesec pour rassurer à propos du vaccin anti-Covid du laboratoire Pfizer. "Nous ne sommes plus au stade expérimental. Les Polynésiens ne sont ni cobayes, ni rats de laboratoire", a-t-il martelé.



Les antivax se font entendre depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Lundi, ils étaient une quinzaine à manifester devant le centre de vaccination de Papeete. Les collectifs "Mā'ohi oui, cobayes non" ou encore "Masque-arade" ont manifesté sur le site à Paofai pour dire leurs inquiétudes au sujet des risques d’effets secondaires liés au vaccin anti-Covid.



Mardi, c’est lors du discours prononcé lors des vœux aux membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) qu’Edouard Fritch a souhaité leur répondre en s’adressant aux représentants de la société civile. Tout d’abord en rappelant que la "vaccination est volontaire et gratuite". En dépit de cela, "je constate qu’il y a des manifestations, des expressions de doute, des contestations, etc. Je le répète, la vaccination sera volontaire et gratuite".



Pour le président du Pays, "il n’y a pas lieu de polémiquer ou de s’opposer au vaccin, en parlant au nom des autres. Vous savez qu’à ce jour, plus de 15 millions de personnes ont été vaccinées par le vaccin Pfizer, en Europe et aux Etats-Unis. Je rappelle que l’Union Européenne a commandé 300 millions de doses de vaccins. Nous ne sommes plus au stade expérimental. Les Polynésiens ne sont ni cobayes, ni rats de laboratoire, comme certains veulent le faire croire. Que chaque polynésien et polynésienne se sente libre de se faire vacciner ou non. De ce fait, personne ne sera contraint. Personne ne subira de sanction."