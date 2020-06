"Les Polynésiens dans la France libre" exposée au Cesec

TAHITI, le 19 juin 2020 - Pour commémorer les 80 ans de l’appel du général de Gaulle et du ralliement des Établissements français de l’Océanie à la France Libre, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française (Cesec) accueillera l’exposition "Les Polynésiens dans la France Libre" de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).



Cet événement entend rendre hommage "à nos valeureux Tamarii volontaires" et "raconter l’histoire de nos matahiapo engagés dans l’aventure de la France Libre". Comme Teriieroo a Teriierooiterai qui siégeait à l’assemblée des délégations économiques et financières ou encore John Martin, membre fondateur de l’académie tahitienne.



Vingt-quatre panneaux sont présentés, détaillant le contexte, le ralliement de Tahiti, le Bataillon d’infanterie de la Marne, Les forces navales et aériennes mais aussi l’engagement des vahine ou bien encore les résistants, le contingent chinois…