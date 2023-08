Les Polynésiens aussi tirent leur bilan

Nouveau gouvernement, nouvelles méthodes. Mercredi 23 août 2023, le président Moetai Brotherson se présentait seul face aux Polynésiens derrière leurs écrans, afin de dresser lui même le bilan des 100 premiers jours de son gouvernement. Puis, il invitait le lendemain à la présidence une partie de la population afin de répondre aux potentielles questions laissées en suspend. Après deux jours de déclarations, la population tire son propre bilan.

Teikitutoa Liliane Fabiola : "Plus proche de notre président"

" Je trouve que c'est un bon président. Je ne suis pas indépendantiste, mais je trouve qu'il remplie bien son rôle pour le moment. Concernant cette nouvelle façon de communiquer, je trouve que c'est bien également. On se sent plus proche de notre président. Ce confronter comme ça à la population au bout de cent jours…Avant il n'y avait pas tout ça. S'il fallait vraiment trouver quelque chose à redire, c'est que sur certains sujets, ils arrivent un peu tard. Mais effectivement, difficile de dire à qui est la faute. En tout cas pour le moment j'aime ce qu'il fait et ce qu'il dit. C'est un président indépendantiste mais qui prend en compte tout le monde, j'aime bien ça."



Édouard Honohea : "Il s'est très bien débrouillé"

" Par rapport à notre époque, il y a une vraie différence dans la manière de faire comprendre les choses. J'ai beaucoup apprécie la façon dont il répondait aux questions des gens devant lui. Je trouve qu'il fait preuve de beaucoup d'humilité et cela se reflète dans son comportement. C'est un exercice difficile auquel il s'est prêté, il faut le dire. Et je trouve qu'il s'est très bien débrouillé. Concernant le bilan en lui même, sans rentrer dans les détails, j'ai confiance. J'ai beaucoup aimé sa réponse à la question des logements en attente à l'OPH, par exemple. Quand il dit qu'il faut dépolitiser cet organisme pour que les dossiers soient traiter de manière impartiale…c'est de cette façon là qu'on avancera le mieux dans ce pays. "



Ariimana Tematua : "Je salue l'effort"



" Moi j'adore voir un président se livrer comme ça devant les polynésiens. Au moins aujourd'hui on a une certaine visibilité sur ce qui se passe, je crois qu'on peut dire sans se tromper que ce n'était pas le cas avant. Pour ma part, j'ai vraiment l'impression qu'avant tout se passait derrière notre dos, tandis que là, le président se met à nu avec son bilan. Je salue l'effort. Pour être très honnête, je ne suis pas la politique de manière assidue. Mais pour une raison quelconque, j'ai confiance en l'avenir quand je vois un président comme ça à la tête du Pays. "



Vainui Gooding : "Le bilan est mitigé"



" Pour ma part, je trouve que le bilan général est mitigé. Je ne suis pas vraiment en phase avec la façon dont sont gérées certaines choses, certaines situations. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais mon ressenti, c'est que les choses ne vont pas nécessairement changer. Après, est-ce qu'il fallait faire ces deux émissions télés ? Oui, peut être. Les gens ont besoin de savoir qu'on se préoccupe d'eux. Pour autant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, qui comme moi, ne suivent plus toute cette politique. Je n'ai pas la télé, je suis sur les réseaux sociaux, et quand je vois une publication en rapport avec la politique, je zappe ! "



Timothée Dorée : "Nous verrons bien"



" Sur la forme, il a tout compris. Tout passe par la communication aujourd'hui, et sur ce point, il est fort. Après s'il faut apporter un peu d'objectivité à tout ça, nous sommes encore au stade des promesses. Ce qui est tout a fait compréhensible, après tout, il ne s'agit que des cent premiers jours. Mais les prochains mois seront importants, il va falloir joindre la parole aux actes, et nous verrons bien. Personnellement, moi qui suis dans l'immobilier, j'étais content d'entendre sa vision sur les logements intermédiaires. C'est ce dont la population a besoin, c'est indéniable. "



Elsa Tetuanui : "Un côté un peu monarchique"



" Je trouve l'exercice du président très macronien : Faire une allocution pour dresser le bilan des 100 jours de gouvernance, cette volonté de médiatiser son bilan, c'est à la fois moderne mais il y a un côté un peu monarchique aussi, dans le sens où il n'y a pas de débat. C'est sûr, c'est avantageux pour le président, c'est unilatéral. Tu n'as pas de contradicteur. Heureusement, la deuxième émission avec les questions des gens vient nuancer un peu tout ça. Mais je trouve ça limite. Pour ce qui est du bilan, à titre personnel, je le trouve léger. "



Pierre Delhaye : "Après tout, pourquoi pas ?"



" Au delà du bilan, on sent cette volonté du président d'unir les gens. C'est ce que je retiens, c'est mon bilan à moi en quelque sorte. Je ne partage pas toutes ses idées, mais ça fait du bien d'avoir à la tête de notre pays cette bienveillance. Alors oui, effectivement, nous avons l'impression d'avoir ici un gouvernement très centralisé. Tout passe par le président, ça se sent. Mais si ça marche, après tout, pourquoi pas ? "



