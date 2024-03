Les Polynesian battle games passent la troisième

Tahiti, le 21 mars 2024 – Les Polynesian battle games, compétition phare des épreuves de crossfit sur le Fenua, font leur grand retour au parc Vairai du 29 au 31 mars prochains. Une troisième édition pleine de promesses puisque 283 athlètes sont attendus aux starting-blocks cette année contre 188 l'an passé.



En seulement trois ans, l'événement a su gagner ses lettres de noblesse et s'ériger comme la compétition de référence en matière de crossfit. En effet, les Polynesian battle games sacrent chaque année les meilleurs athlètes de Polynésie, hommes et femmes, au terme de trois jours d’une compétition intense rythmée par des épreuves physiques en tous genres. Le but : tester toutes les aptitudes physiques que le corps humain suggère : l'endurance, la résistance, la souplesse, la force, ou encore l'agilité, pour ne citer qu'eux. “Et il ne suffit pas d'être bon uniquement dans ce sport”, assure Arnaud Kressmann, organisateur de l'événement. “Il y a une vraie stratégie à mettre en place si l'on veut arriver sur le podium à l'issue des trois jours de compétition. Que ce soit au niveau de la gestion de l'effort, mais également du repos et de l'alimentation, tout entre en jeu pour ces athlètes. Et s'ils se sont préparés durement pour la compétition, est-ce qu'ils seront bons dans ce que nous leur avons préparé ? Nous verrons le jour de l'événement !”



Car toute la beauté de ce sport est là. Les épreuves sont dévoilées quasiment à la dernière minute et ont toujours leur lot de surprises : “Lors de la première édition nous avions préparé un parcours du combattant au Rimap-P de Arue. Puis l'année dernière les compétiteurs ont dû s'acclimater aux tirs au fusil Air-soft en plein milieu d'une épreuve cardio. Cette année ne fera pas exception et des surprises seront au rendez-vous !” promet Arnaud Kressmann. D'autant que pour cette troisième édition l'organisation voit les choses en grand puisque pas mal de nouveautés sont attendues au programme : “Cette année nous avons quatre invités de marque : Melody Andreani et Stéphane Ossanga, de grands athlètes français qui seront inscrits en catégorie RX individuel [Élite, NDLR] afin de venir challenger nos athlètes locaux. Puis nous aurons deux speakers très connus dans le milieu du crossfit, Élie Mergerin et Yannick Mercier, qui vont mettre le feu lors de l'événement et permettre une fluidité entre les séries. C'est une immense fierté de les compter parmi nous”, confie l'organisation.



Faire évoluer les représentations



Si la compétition attire bon nombre d'athlètes confirmés, l'événement compte bien tordre le cou aux représentations erronées qui persistent dans le milieu : “Les gens pensent à tort que le crossfit est réservé uniquement à des machines de guerre, une élite. C'est faux”, insiste Arnaud Kressmann. “Nous proposons ici différentes catégories : il y a les débutants, les intermédiaires, les confirmés, les masters. C'est important que les gens comprennent que tout le monde peut se mettre au crossfit et progressivement arriver à un niveau qui lui convient en fonction de ses objectifs. Il y a des personnes qui veulent repousser chaque jour leurs limites, c'est vrai, mais il y a aussi ceux qui veulent uniquement s'entretenir. En général, rares sont ceux qui abandonnent le crossfit après avoir essayé car les gens se rendent compte que c'est tout à fait accessible et adaptable à chacun.”



Un événement pour tous



Et, en dehors de la compétition à proprement dite, l'événement se veut festif et fédérateur. D'autant que le site s'y prête parfaitement : “Le parc Vairai est immense et cela nous permet cette année de proposer davantage de stands de vente, ainsi qu'un espace restauration avec beaucoup plus de roulottes que l'année dernière. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore le crossfit et qui souhaitent faire le premier pas, des initiations gratuites seront mises en place tous les jours et seront dispensées par une coach certifiée”, détaille Arnaud Kressmann. Pour rappel, l'événement est ouvert au grand public et est payant, sauf pour les moins de 12 ans. Les places sont disponibles chez Black Box Tahiti ou sur la plateforme en ligne disponible via les réseaux sociaux. Une billetterie sera également disponible sur place lors de l'événement.





Rédigé par Wendy Cowan le Jeudi 21 Mars 2024 à 15:59 | Lu 429 fois