Les Philippines vont rouvrir les frontières aux touristes

Manille, Philippines | AFP | vendredi 18/11/2021 - Les Philippines vont prochainement de nouveau accueillir les touristes étrangers, a annoncé vendredi le gouvernement qui s'apprête à rouvrir en partie les frontières du pays pour les voyageurs vaccinés contre le Covid-19.



Un groupe de travail chargé de la lutte contre le Covid-19 au sein du gouvernement a "approuvé sur le principe" la demande du ministère du Tourisme d'autoriser l'entrée sur le territoire aux voyageurs vaccinés en provenance de pays où le taux de contamination est faible, a déclaré la ministre du Tourisme, Berna Puyat.



Les frontières de l'archipel, célèbre pour ses plages de sable fin, seront "bientôt" rouvertes, selon le communiqué qui n'a pas mentionné de dates.



Cette mesure doit apporter une bouffée d'oxygène au secteur du tourisme des Philippines, dévasté par vingt mois de fermeture des frontières et une restriction de déplacements à l'intérieur du pays afin de lutter contre la pandémie de coronavirus.



"Autoriser les touristes en provenance de pays ou territoires +verts+, c'est-à-dire à faible taux de contamination et où la majorité de la population est vaccinée, contribuera grandement à nos efforts de redressement" de l'économie, a déclaré Mme Puyat.



Plus d'une quarantaine de pays et territoires sont actuellement classés "verts", c'est-à-dire qu'ils présentent un faible risque et ne sont pas soumis à des mesures de quarantaine, notamment la Chine ou l'Indonésie.



Le tourisme est un moteur important de l'économie de ce pays d'Asie du Sud-Est. Il représentait près de 13% du Produit intérieur brut (PIB) en 2019, année où l'archipel a accueilli plus de huit millions de visiteurs, selon les chiffres officiels.



Ce taux s'est effondré à 5,4% l'an dernier, les arrivées de touristes ayant chuté de 82% à 1,48 million.



Le gouvernement a assoupli les restrictions liées au coronavirus ces dernières semaines, alors que le taux d'infection quotidien est à son plus bas niveau depuis le début de l'année et que le taux de vaccination augmente progressivement.



Environ un tiers des 110 millions d'habitants du pays sont entièrement vaccinés.