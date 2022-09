Les Nomades pour animer la "soirée Celtique"

TAHITI, le 13 septembre 2022 - Une soirée celtique aura lieu le 30 septembre. La première du genre, intitulée Grande nuit celtique et organisée il y a 5 ans, avait connu le succès. Plus de 1 500 personnes s’y étaient retrouvées. Pour ce nouveau rendez-vous, c’est le groupe musical Nomades qui a été choisi. Natalia Louvat, meilleure danseuse du Heiva 2022, montera également sur scène.



“ On ne s’attendait pas à un tel succès ”, rapporte Léo Marais à propos de la Grande nuit celtique qui a eu lieu en 2018. Il avait participé à l’organisation. “ On avait enregistré 1 500 entrées et on avait dû refuser du monde. On ne pensait qu’il y avait tant d’amateurs, ni une si grande communauté de Bretons. C’est pourquoi nous proposons ce nouveau rendez-vous. ” Cette fois-ci intitulé Soirée Celtique, il aura lieu le 30 septembre.



Le concert du groupe musical Nomades constituera le temps fort de l’événement. Le leader, le guitariste Julien Jaffrès, est le fils de Gérard Jaffrès un auteur. Ce compositeur, interprète et musicien est Breton d’origine, mais Belge d’adoption. Il a signé une bonne dizaine d’albums qui racontent les paysages et histoires de sa région, notamment ceux du Pays de Léon dans le Nord-Finistère. Julien Jaffrès, également Breton d’origine, est lui aussi installé en Belgique.





De Tri Yann aux Pogues



Le groupe Nomades est composé de cinq musiciens : deux guitares, une basse, une batterie et un violon irlandais. Il a été créé pour reprendre des standards de la musique celtique bretonne et irlandaise. Ils sont chantés par le leader Julien Jaffrès. Chanteur et musiciens interprètent aussi des morceaux de leur propre création.



Pour la soirée celtique, Nomades proposera les grands succès de musique celtique bretonne et irlandaise, ceux de Tri Yann, Alan Stivell, Gilles Servat, The Pogues ou encore The Corrs. “ En somme, de tous ces artistes qui ont participé à la survie de la musique celtique et bretonne ”, selon Léo Marais. Il est lui-même originaire de Morlaix. “ Mes grands-parents, que je voyais régulièrement le week-end, parlaient couramment le breton .” Il dit connaître quelques mots de cette langue, et danser, “ sans prétention ” la gavotte.





Un rêve assouvi



En 2018, Julien Jaffrès était venu avec Gaël Chauvin, un joueur de bombarde. Il s’agit d’un instrument de musique à vent à anche double de la famille des hautbois. Il est employé dans la musique ancienne et musique bretonne. Le duo avait lancé la Grande nuit celtique. “ Lors de sa venue, il nous avait dit avoir un rêve, celui de revenir avec son groupe. C’est chose faite, ou presque. ” Nomades n’est pas encore sur le territoire, le groupe arrivera peu avant l’événement.



Plus qu’un concert, c’est toute une ambiance qui a été pensée pour plaire aux Celtes et à tous ceux qui aiment cette région. Il y aura du kouign amann, du far et des crêpes à déguster. De la lumière verte rappellera l’Irlande, des drapeaux et leurs triskell, la Bretagne. Parterre, au pied de la scène, un plancher sera posé. “ Tous ceux qui voudront bien se donner la main pourront y danser An-dro et Dañs tro (gavotte). ” En Bretagne, lors des fest-noz (“fête de nuit” en breton), les danseurs se retrouvent généralement sur des planchers.





Mariage de cultures



Léo Marais annonce vouloir marier la culture celtique bretonne à la culture polynésienne. Il propose d’ailleurs à tous ceux qui ne possèdent pas de marinière (le maillot à rayures horizontales choisi comme dress code pour la soirée) de venir vêtus de tenue locale.



Le concert du groupe Nomades sera scindé en deux parties d’une heure chacune. DJ Bert assurera l’intermède et permettra au public de se restaurer dans une ambiance musicale bretonne plus calme. Pour ouvrir la deuxième partie de soirée, c’est Natalia Louvat, 1er prix de la meilleure danseuse au Heiva i Tahiti 2022 avec le groupe Tamariki Poerani, qui entrera sur scène. Elle sera accompagnée de sept danseuses. Léo Marais rêve quant à lui d’une chorégraphie de ‘ori Tahiti sur des airs bretons. Cela fera, peut-être, partie des surprises de la soirée.



Pratique



Le vendredi 30 septembre à partir de 17 heures au Tahiti By Pearl Resorts à Arue.

Tarif : 4 000 Fcfp.

Restauration sur place

Dress code : marinière

Réservation conseillée, les places sont limitées.



Contacts



Tél. : 89 73 50 55



