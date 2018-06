Les Marquisiennes ont enfin un mammographe à Taiohae

Les radiologues organiseront tous les deux mois environ des missions d'une semaine à l'hôpital de Taiohae, afin d'assurer le dépistage des femmes marquisiennes. " Nous allons établir un calendrier. Dans l'intervalle, si une femme sent une boule dans son sein, on aura toujours la possibilité de réaliser les radios à Taiohae avec le manipulateur radio de l'hôpital qui nous enverra les images à Tahiti, afin qu'un radiologue donne un avis sur ce qu'il convient de faire. Nous essaierons de faire en sorte que les missions tombent en même temps que les grandes manifestations et rassemblements religieux qui se dérouleront à Nuku Hiva ", ajoute le Dr Catteau. Sur place les femmes qui veulent se faire dépister devront se faire connaître des infirmiers, infirmières qui appelleront l'hôpital et une liste des patientes pourra être établie. Ainsi, quand le radiologue se déplacera pour la mission, il y aura déjà un certain nombre de rendez-vous de pris. Le radiologue peut voir entre 10 et 15 patientes par jour soit entre 50 et 70 patientes en une semaine.



"Pour l'instant, nous avons apporté quelque chose de nouveau et de très positif pour les femmes des Marquises et maintenant notre souci est de régler les problèmes du coût du transport, les problèmes de remboursement, de tiers payant. " L'archipel est vaste et le déplacement reste encore, pour l'instant, à la charge des patientes qui voudraient se faire dépister. Si le coût reste moins élevé qu'un aller-retour à Tahiti ou Raiatea, il reste quand même conséquent pour les familles modestes.