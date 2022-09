Les Marquises ont leur université 2.0

Nuku Hiva, le 20 septembre 2022 – À la fin du mois, les Marquises auront leur campus connecté. Il va permettre aux étudiants de l’archipel de faire une première année d’études supérieures à Nuku Hiva mais aussi d'être mieux accompagnés dans leur choix de poursuite d'études supérieures. Cette semaine, le campus a installé son matériel informatique 2.0 et organisé plusieurs réunions d’information. Les inscriptions sont ouvertes.



Le campus connecté des Marquises ouvrira à la fin du mois. Il sera installé dans un espace dédié au sein du collège de Taiohae à Nuku Hiva. Également proposé à la Presqu’île, à Raiatea et l’an prochain à Tubuai, le campus connecté est une initiative nationale rebaptisée pour la Polynésie française Archipels connectés et portée localement par l’Université de Polynésie française (UPF) et le ministère de l’Éducation. Il offre un cursus d’enseignement à distance orchestré par l’UPF qui répond au besoin d’une amélioration de l’accès à l’éducation, à l’enseignement supérieur et à la formation à tout âge et pour tous, particulièrement pertinent dans les îles éloignées.



Installation du matériel et fibre



Cette semaine, le collège de Nuku Hiva a reçu le matériel informatique relatif au campus connecté marquisien : une télévision connectée, un robot de télétransmission, une télévision d’affichage des informations quotidiennes de l’UPF, quatre ordinateurs, dix portables, et l’installation de la fibre optique de 100Mbps pour pouvoir suivre les cours de l’UPF en direct et/ou télécharger les capsules vidéo postées par les enseignants.

Pour informer la population sur ce nouvel outil, deux intervenantes de l’UPF Sylvie Taerea et Mehani Vairaaroa se sont déplacées à Nuku Hiva. Au côté du principal du collège Dominique Legros, elles ont déjà animé des réunions d’information lundi et mardi à Taiohae, dans le but de présenter les formations proposées au sein du campus. Il s’agira d’une part, du diplôme universitaire labellisé Passeport réussite et orientation (Pareo), une formation d'un an axée sur le droit, l'économie et la gestion, qui permet aux néobacheliers d’acquérir des connaissances en sciences politiques, introduction au droit, ou en macro-économie. Ce cursus de transition entre le bac et les études supérieures comprend également des ateliers dédiés à l'orientation afin d’aider les étudiants à choisir les poursuites d’études qui leur correspondent le mieux. D’autre part, une formation continue au diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) qui est l’équivalent du baccalauréat pour les adultes sera proposée. Cette formation représente une “seconde chance” pour ceux qui ont quitté le système scolaire avant l'obtention du baccalauréat. Seront également accessibles des diplômes universitaires (DU) en gestion des ressources humaines, tourisme, puis un certificat universitaire (CU) en comptabilité des entreprises privées.

"Revanche scolaire”



Une multiplicité des formations qui a suscité l’intérêt de la population marquisienne : “En effet, nous avons été agréablement surpris de voir autant de monde lors des réunions informatives de début de semaine, explique Sylvie Taerea. Il y avait des néobacheliers qui souhaitent continuer ou reprendre des études après quelques années d’arrêt, mais aussi des entrepreneurs de Nuku Hiva qui souhaitent obtenir leur baccalauréat pour asseoir une forme de légitimité ou de revanche scolaire. Par ailleurs, nous avons organisé une séance en visioconférence qui nous a permis de renseigner des personnes des îles de Ua Pou et de Ua Huka et aussi des gens issus des villages reculés de Nuku Hiva qui n’avaient pas de moyens de se déplacer à Taiohae. Comme quoi l’intérêt porté au campus connecté est vaste.”



Nouer un lien social



Dès la fin du mois, les locaux du campus de Nuku Hiva seront accessibles à tous les étudiants inscrits du lundi au vendredi en journée. Ils pourront y voir et revoir en replay les cours dispensés par les enseignants de l’UPF en utilisant les outils informatiques précités, mais le campus aura aussi vocation à être le moyen de nouer un lien social entre les étudiants. Par ailleurs, ils seront accompagnés par un animateur-référent originaire de Nuku Hiva, Teiki Malet.

Le campus connecté des Marquises est toutefois ouvert à toutes les îles de l’archipel à condition tout de même d’avoir accès à une connexion internet.



En revanche, si les inscrits de l’archipel peuvent suivre les cours depuis leur domicile, il leur faudra tout de même se rendre sur le campus connecté du collège de Nuku Hiva pour passer les examens de validation des cursus. Pour l’heure, les inscriptions sont ouvertes depuis lundi et toute cette semaine.

Collège de Nuku Hiva : 40 920 383

https://www.collegedetaiohae.pf/



Université de Polynésie française : 40 803 803

