Les Laurent en verve pour la reprise de la piste

Tahiti, le 19 mars 2023 - La première manche de l’Omnium de Tahiti sur piste s’est déroulée vendredi soir au vélodrome de Fautaua. Manarii Laurent s’est imposé en catégorie Open et Klint Vernaudon a remporté la catégorie Access. Mais c’est bien le jeune Herehau Laurent, lauréat chez les U17, qui a globalement été dominateur chez les Access.



Le calendrier du cyclisme sur piste 2023 prévoit trois rendez-vous cette saison dans le cadre de l’Omnium de Tahiti. Aussi les amateurs de la discipline ne voulaient-ils pas rater la manche d’ouverture, ce vendredi à Fautaua. L’épreuve a réuni 24 participants dont plusieurs jeunes. Une participation satisfaisante sachant qu’il fallait compter avec les absences de Kahiri Endeler, actuellement aux Etats-Unis et qui est un fidèle de la piste à Tahiti, et de certains coureurs de Pirae dont six sont en Nouvelle-Zélande pour le Tour of Northland programmé de jeudi à dimanche : Mehdi Gabrillargues, Nuumoe Lintz, Heiarii Manutahi, Cedric Wane, William Chung et la féminine Poerava Van Bastolaer.



Taruia Krainer, le cadre technique de la FTC, se montrait d’ailleurs plutôt satisfait du nombre de participants, vendredi : “C’est une bonne reprise en termes de participation avec notamment la présence de plusieurs jeunes et sachant que des coureurs qui auraient pu participer à l’Omnium sont partis courir à l’étranger. Nous avions l’objectif en début de saison de recruter des jeunes et de les former à la piste et ça commence à porter ses fruits. Nous sommes cette saison dans une optique de détection et de formation chez les jeunes avec l’ambition, à terme, de les envoyer dans des compétitions nationales si on a des coureurs qui en ont le potentiel.”



Manarii et Herehau Laurent font presque carton plein



Vendredi, trois épreuves distinctes étaient au programme de la première manche de l’Omnium : la course scratch avec 30 tours à couvrir pour les concurrents en Open et 20 tours pour les autres catégories ; la course par élimination (le dernier est éliminé à chaque tour) ; et la course aux points (les points sont marqués lors des sprints intermédiaires).



Manarii Laurent, le sociétaire de Vénus, s’est montré le plus complet en Open en remportant la course scratch, puis la discipline par élimination avant de se classer troisième de la course aux points. Carlqvist Manate et Francky Maraetaata ont complété le tiercé de tête. En Access, dont le peloton regroupait hommes, femmes, jeunes et loisirs, on note le succès de Klint Vernaudon chez les hommes devant Adil Abounaidane et Benoit Martial. Mais c’est bien le jeune U17 Herehau Laurent, neveu de Manarii, qui s’est montré le plus performant en remportant le scratch, la course par élimination et en terminant 3e de la formule aux points derrière Klint Vernaudon et Adil Abounaidane.



La deuxième manche de l’Omnium de Tahiti est programmée le 21 avril, la troisième et dernière étant organisée le 28 juillet, dans le cadre du Grand Prix Raromatai. Pour les cyclistes, le retour sur la route aura lieu dimanche prochain avec la deuxième manche de la Coupe Tahiti Nui, sur un parcours entre Tiarei et Hitia’a avec la montée au collège de Hitia’a dans le final.