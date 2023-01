Les Kiribati vont réintégrer le principal groupe des îles du Pacifique

Suva, Fidji | AFP | lundi 30/01/2023 - Les îles Kiribati ont confirmé lundi qu'elles allaient réintégrer le Forum des îles du Pacifique, revenant ainsi dans le bloc stratégique à l'heure où l'influence chinoise grandit dans la région.



Les Kiribati, petit archipel de 120.000 habitants, avaient claqué la porte du groupe en juillet après s'être vu refuser sa présidence, déclarant que les inquiétudes des Micronésiens étaient ignorées.



Le nouveau Premier ministre fidjien, Sitiveni Rabuka, a tenté de ramener les Kiribati dans le bloc et, au début du mois, il a profité de sa première visite officielle à l'étranger pour rencontrer leur président, Taneti Maamau.



M. Rabuka a affirmé à l'AFP avoir reçu une lettre du président des Kiribati, Taneti Maamau, l'informant de son intention de réintégrer le forum.



Les Kiribati ont confirmé avoir changé d'avis après la visite de M. Rabuka.



Dans un communiqué, le gouvernement des Kiribati a déclaré qu'il avait discuté avec les Fidji de "la restauration de l'unité" dans le Pacifique et de la "nécessité de travailler collectivement dans l'unité et de promouvoir la coopération régionale".



Ce bloc de nations, dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont membres, a une grande importance stratégique face à l'influence grandissante de la Chine dans le Pacifique Sud.



Pékin a notamment signé un accord de sécurité en avril avec les îles Salomon, un autre membre de l'organisation, soulevant des inquiétudes quant à la potentielle création d'une base militaire chinoise dans la région.



La Chine avait ensuite tenté de négocier avec dix autres pays du Pacifique, mais a été repoussée.



Au contraire de son prédécesseur Frank Bainimarama, Sitiveni Rabuka souhaite prendre ses distances avec Pékin et donner la priorité à ses voisins.



Une réunion du forum est prévue en mars aux Fidji.