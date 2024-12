Les Jeux des Marquises en images

Nuku Hiva, le 17 décembre 2024 - Les 6es Jeux des Marquises ont débuté dimanche à Nuku Hiva. Financés par le Pays avec la contribution de la Codim, ces jeux ont pour objectif, entre autres, de dynamiser et de promouvoir l’activité sportive pour tous.



Un peu plus de 700 sportifs amateurs issus des six îles de l’archipel des Marquises se mesurent à leurs pairs, depuis dimanche et jusqu’à jeudi, dans huit disciplines : football, futsal, pétanque, tennis de table, va’a, basket-ball, volley-ball et tū’aro mā’ohi.



Pour ce faire, toutes les associations sportives de l’archipel se sont mobilisées plusieurs mois durant pour sélectionner les meilleurs joueurs et composer les équipes les plus performantes possibles dans chaque discipline.



Un événement sportif et de cohésion culturelle majeur pour les populations de l’archipel.