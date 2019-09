Les Hine Taure’a gagnent la petite finale

La sélection de Tahiti de football féminin U19 termine troisième du championnat d’Océanie U19 après avoir battu le Vanuatu 4-1 dans la petite finale.



La sélection de Tahiti de football féminin U19 termine troisième du championnat d’Océanie U19. Elles ont battu aujourd’hui le Vanuatu 4-1 dans la petite finale. Après leur amère défaite aux tirs au but en demi-finale contre la Calédonie, les Hine Taure’a avaient à cœur d’aller chercher cette troisième place. Les joueuses de Stéphanie Spielmann l’ont fait avec la manière.



Le premier but a été l’œuvre de Babou Tepea à la 28’. Le but du break a été inscrit à la 51’ par la capitaine Kiani Wong sur corner direct. Hereura Chu marque le but du 3-0 à la 57’ en gagnant son face à face avec la gardienne de but du Vanuatu. Annie Gere a réduit le score pour le Vanuatu à la 85’ sur penalty mais le dernier mot est revenu à la Capitaine Kiani Wong qui s’offre un doublé grâce à une belle frappe lointaine à la 89’. Tahiti termine à la troisième place de la compétition derrière la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. SB