Les Hine Taure’a à la conquête du Pacifique

Parole à Tahia Tamarii :

Milieu de terrain

“Réussir à sortir de la phase des poules”



Peux-tu te présenter ?

“J’ai 18 ans, je suis milieu du terrain offensif mais parfois la coach me met milieu défensif ou attaquante. Milieu est un poste où on est toujours en mouvement. On relie la défense à l’attaque et on doit créer le jeu. (…) Il y en a qui vont boire après l’école, moi je vais au football. Venir aux entrainements me permet de m’évader du stress des examens. Je suis en licence de comptabilité-gestion au lycée Aorai, après j’aimerais partir en métropole pour faire un master et intégrer un club de football en parallèle.”



Qu’est-ce qui vous a attirée vers le football ?

“J’ai commencé à cinq ans dans le club de l’AS Tiare Tahiti de Moorea. On est une famille très football, mes parents jouaient au football, ma mère aussi, mon cousin… En troisième, j’ai dû arrêter pendant un an le foot parce qu’à Moorea il n’y avait plus de championnat. Au lycée, j’ai entendu que le football avait été repris par Stéphanie, j’ai donc intégré le club de Papara.”



Comment envisagez-vous cette nouvelle expérience avec la sélection ?

“Personnellement, c’est ma quatrième expérience de tournoi international avec la sélection. J’ai fait la sélection des dernières qualifs’ U17, j’ai fait partie de la sélection sénior en Calédonie en novembre dernier et lors les Jeux du Pacifique. Il y a de nouvelles têtes, il y a eu beaucoup de changements. Sur cette compétition à venir, l’objectif cette fois est de réussir à sortir de la phase des poules. En U17, le but était de partir à la découverte du football océanien et de jauger notre niveau, là on espère mieux.”