Les Gambier à la loupe de la CTC

Tahiti, le 23 août 2023 - La chambre territoriale des comptes vient de publier son rapport sur le contrôle des comptes et la gestion de la commune des Gambier sur les exercices 2018 et suivants. Elle salue les “initiatives multiples” portées par les agents et les élus communaux pour pallier leur isolement géographique, mais pointe du doigt les manques constatés dans la maîtrise des compétences élémentaires de gestion. Il en ressort six recommandations que le maire Vai Gooding s'engage à suivre.



Dans son rapport d'observations définitives publié ce mercredi, la chambre territoriale des comptes (CTC) s'intéresse à la gestion de la commune des Gambier depuis 2018. En tout premier lieu, elle insiste sur les contraintes géographiques de cette commune qui est la plus éloignée de Polynésie française et qui est composée d'une dizaine d'îles réparties sur 30 km2. Mais cet isolement a quelque part du bon en ce sens qu'elle a conduit la commune à s'engager dans une politique “qui veut tendre vers une moindre dépendance vis-à-vis de Tahiti concernant ses approvisionnements”.



La CTC souligne ainsi que la commune a fait preuve d'un “réel dynamisme” en développant ses services locaux pour justement “atténuer les effets” de cet isolement géographique. Toutefois, “la mobilisation des équipes et le volontarisme des élus ne peuvent pas compenser les manques constatés dans la maîtrise de compétences élémentaires en gestion”, met en garde la juridiction financière qui lui recommande donc de formaliser, dès 2023, un document pluriannuel de planification et suivi des investissements.



Commune et SIVMTG condamnés à “interagir”



Elle rappelle aussi que cet isolement géographique a conduit les communes composant les deux archipels des Tuamotu et des Gambier à créer, en 1974, le syndicat à vocation multiple des Tuamotu-Gambier (SIVMTG) en lui donnant des compétences administratives. Mais depuis 2021, la commune estime que “le syndicat n’assure plus correctement ses missions”, et a “remis en cause unilatéralement son adhésion au SIVMTG”. Ce que regrette la chambre qui estime que les équipes communales et le syndicat “ne peuvent faire autrement que d'interagir”, compte tenu de “l'interdépendance” des procédures et des outils informatiques partagés. Cela a notamment conduit à des “erreurs dans les documents budgétaires”, notamment au niveau des pièces fournies pour le marché de la navette communale Toapere II. Dans ses recommandations, la CTC invite ainsi la commune à “se conformer au plus tôt à la règlementation relative au transport maritime professionnel des passagers”.



Concernant les cimetières, la chambre préconise la mise en place d'une véritable politique foncière au moyen, si nécessaire, d’outils règlementaires dont elle n’a pas fait usage jusqu’à présent : “Le maire est dès lors invité à exercer ses droits de préemption et d’expropriation pour cause d’utilité publique”. Enfin, notons que la chambre constate qu'en termes de gestion des déchets, d'eau potable et d'assainissement, les services environnementaux “restent limités” et recommande la formalisation d'un schéma d'organisation du service public des déchets “avant fin 2024”. Dans sa réponse écrite, le tāvana Vai Gooding s'engage à “suivre” ces recommandations.