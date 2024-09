Les Francofolies de Tahiti, un réseau social et musical

Tahiti, le 19 septembre 2024 - Ce samedi, les Francofolies de Tahiti vont faire battre le cœur des spectateurs avec une journée entièrement consacrée à la musique. Une première dans les jardins de la mairie de Pirae. Rencontre avec les artistes qui, dès leur descente d’avion cette semaine, avaient hâte d’aller à la rencontre du public polynésien.





“On va bien se marrer”, annonçait mercredi soir Matt Bastard, chanteur de Skip The Use, une limonade à la main, et quelques belles cernes liées au décalage horaire alors que les groupes n’étaient à Tahiti que depuis quelques heures.





À ses côtés, le reste du groupe et Jason Mist, artiste calédonien en plein essor, confirment. Les peaux déjà bien rougies par une journée sous le soleil de Punaauia, les musiciens n’attendent qu’une chose : découvrir le public polynésien à l’occasion des Francofolies de Tahiti qui promettent une première pleine de saveur. “Les Francofolies, c’est un vrai carrefour culturel”, poursuit Nelson Martins, le bassiste du groupe. “On est très content d’avoir cette étape des Francofolies à Tahiti pour aller à la rencontre d’une autre culture, d’un autre public, sentir une autre ambiance.”





“On fait des œuvres musicales justement pour transmettre”, rebondit Matt Bastard. “On vient faire la fête, la bringue comme on dit ici, avec vous et même si on n’a pas pu aller en Nouvelle-Calédonie, on a un petit morceau du Caillou qui nous accompagne”.





À ses côté, Jason Mist, Calédonien justement, aurait aimé emmener toute cette joyeuse troupe avec lui. Mais à défaut, c’est à Tahiti qu’il pose sa guitare, samedi soir. “J’ai participé aux Francofolies à La Rochelle en 2019”, se souvient-il. “Ça fait tout de suite beau sur un CV. Et quel tremplin.”





Le chanteur n’a plus besoin de tremplin depuis. Lancé dans l’arène musicale, il a posé ses harmonies de guitare un peu partout en France et, samedi à Tahiti, va jouer aussi, un peu, pour son public de Nouméa, par procuration.





La Nouvelle-Calédonie, c’est justement le sujet grave du moment. Et les groupes le savent, et ne l’oublieront pas. La musique de Skip The Use est là pour le rappeler : “On parle de sujets sérieux dans nos chansons, mais on n’est pas obligés de les jouer de façon grave. La vie est trop ‘‘hardcore’’. Alors il faut penser que quand on est en colère, on ne produit rien de bon. C’est en ouvrant les bras aux autres que l’on est efficace. La musique, les concerts, ce sont les meilleurs des réseaux sociaux.”





Ce samedi, Skip The Use, Raphaël, Pep’s, Sissa-sué Okota’i, Kailoa et Jason Mist seront tous présents pour faire bouger le Fenua. La mairie de Pirae sera ouverte à partir de 14 heures, avec un premier concert dès 15 heures pour une journée et une soirée de musique qui conduira les spectateurs jusqu’au bout de la fête.





De nombreuses surprises attendent les spectateurs. Des navettes pour faciliter le stationnement aux abords de la mairie ont été mises en place. Toutes les 20 minutes, elles partiront du parking Aorai tini hau, du parking de l’ex-Comsup ou encore du parking Socredo à Pirae. Une garderie est spécialement ouverte afin que les parents puissent venir profiter de la musique et laisser leurs enfants entre de bonnes mains. Enfin, un village est aussi mis en place autour de l’enceinte avec de nombreuses enseignes. Pour pouvoir commander des boissons au bar, il faudra tout d'abord vous munir d'une “carte bar”, d'une valeur de 3 000 francs ou 5 000 francs à la caisse du bar. Vous pourrez ensuite vous rendre au bar munis de votre carte, pour choisir vos boissons (softs, bières, vins et champagne). Sur votre carte bar, se trouvent des "crédits" de 500 francs. Chaque fois que vous commandez une boisson, les barmaids rayent le montant correspondant à votre commande. À la fin du festival, s’il vous reste des "crédits", vous pourrez vous les faire rembourser sur présentation de votre carte, le soir même.

Ordre de passage



15 heures : Kailoa

16h15 : Jason Mist

17h30 : Sissa Sue O’Kota’i

18h45 : Pep’s

20h15 : Raphaël

21h45 : Skip The Use

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 19 Septembre 2024 à 19:12 | Lu 263 fois