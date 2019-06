Les Foulées du front de mer : deux associations ont reçu leur chèque

Depuis deux ans, les Foulées du front de mer sont organisées par l’association courir en Polynésie (ASCEP). Cette course populaire d'une quinzaine de kilomètres réunit chaque année de nombreux participants. Si le but premier est sportif, le second objectif est de rassembler des fonds au profit de deux associations s’occupant d’enfants en difficulté : l’association Tama Ora et le foyer d’accueil Te Maru Pererau.



Le mardi 4 juin, dans les locaux de l’association Tama Ora, s’est déroulée une petite cérémonie visant à remettre à chaque association un chèque de 840 168 xpf correspondant à une partie des fonds récoltés lors des deux dernières éditions. La présidente de l'ASCEP Evelyne Ramond a remis les chèques à Evelyne Chauveau (Tama Ora) et à Suzanne Ching (Te Maru Pererau). SB & Communiqué