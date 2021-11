Les Fidji rouvriront en décembre malgré le variant Omicron

Suva, Fidji | AFP | mardi 29/11/2021 - Les Fidji vont poursuivre leur projet de réouverture des frontières aux voyageurs internationaux mercredi, malgré la menace du nouveau variant du Covid-19 Omicron, a déclaré mardi le dirigeant de cette nation du Pacifique au Parlement.



Les Fidji avaient fixé au 1er décembre leur date de réouverture aux vacanciers étrangers pour relancer leur économie tributaire du tourisme et dévastée depuis que la pandémie a forcé la fermeture des frontières en mars 2020.



Le Premier ministre Frank Bainimarama a déclaré que l'apparition récente du variant Omicron ne ferait pas obstacle à ce plan et qu'il accueillerait personnellement le premier vol de Fiji Airways en provenance d'Australie mercredi matin à Nadi, sur l'île principale de Viti Levu.



"Nous sommes toujours en train de sortir de l'horrible pandémie que nous avons subie et nous commençons tout juste à nous remettre de ses ravages économiques", a-t-il déclaré au parlement lundi.



Le variant Omicron a secoué les marchés mondiaux et incité certains pays à renforcer les contrôles aux frontières, le Japon et Israël prévoyant d'interdire l'entrée à tous les voyageurs étrangers.



Les Fidji ont renforcé les restrictions sur les arrivées en provenance d'Afrique australe, mais n'ont pas modifié les règles concernant les pays "partenaires de voyage" dont les citoyens peuvent encore s'offrir une escapade tropicale dans ce paradis du Pacifique.



Il s'agit de la France, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, mais aussi de pays où le variant Omicron a été détecté, comme l'Australie, le Canada et la Grande-Bretagne.



M. Bainimarama s'est dit convaincu que le taux de vaccination de 90% des adultes fidjiens permettrait de contenir toute épidémie, à condition que des protocoles sanitaires stricts soient respectés.



Les visiteurs étrangers devront être entièrement vaccinés et subir un test de dépistage du Covid-19 avant leur départ. Une fois aux Fidji, ils resteront dans des zones désignées où tous leurs contacts seront entièrement vaccinés.



"Le public est informé que si le virus est effectivement plus transmissible que le variant Delta, il sera inévitable qu'il arrive aux Fidji", a pour sa part estimé le département de santé des Fidji.



Les Fidji ont réussi à éliminer le Covid-19 pendant 12 mois avant qu'une deuxième vague dévastatrice du variant Delta ne provoque près de 700 décès dans ce pays d'un million d'habitants.



Mais la relance du tourisme, qui représente 40% de l'économie fidjienne selon les chiffres du gouvernement, est considérée comme cruciale pour contenir la pauvreté croissante.



"Au cours des mois critiques qui s'annoncent, nous nous livrerons à une concurrence féroce pour les parts de marché régionales et mondiales", a déclaré M. Bainimarama.



"Nous devons nous battre pour chaque dollar touristique", a-t-il ajouté. "Je sais que nous y parviendrons."