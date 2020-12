Les Fidji menacées de vagues géantes à l'approche du cyclone Yasa

Suva, Fidji | AFP | mercredi 16/12/2020 - Les habitants des villages côtiers des îles Fidji, dans le Pacifique, ont été appelés jeudi à gagner les hauteurs à l'approche du cyclone tropical Yasa qui pourrait provoquer des vagues de jusque 16 mètres.



Le cyclone de catégorie 5, la plus élevée, continuait à gagner en intensité en se dirigeant vers l'archipel des Fidji, avec des rafales allant jusqu'à 325 kilomètres/heure.



Yasa doit toucher terre tard jeudi mais déjà de nombreuses parties de ces îles de quelque 900.000 habitants étaient inondées, coupant les routes et isolant des communautés.



"Des vents violents devraient souffler plusieurs heures avant le passage de l'oeil du cyclone au dessus" de l'archipel, a mis en garde l'Office des situations d'urgence. "Les villageois doivent s'attendre à des vagues pouvant atteindre 16 mètres de hauteur", selon la même source.



Des centres d'accueil ont été aménagés spécialement et les écoles et transports arrêtés.



A Suva, la capitale, les rues étaient désertes jeudi matin en attendant l'arrivée du cyclone. "C'est comme une ville fantôme", a dit un employé à l'AFP. "C'est calme maintenant mais cela fait peur car on sait que cela vient".



L'agence météorologique Weatherwatch, basée en Nouvelle-Zélande, a indiqué que les Fidji étaient "en plein dans la ligne de mire" de ce cyclone.



Elle a averti que ce cyclone risquait d'avoir un impact plus fort que le cyclone Harold, également de catégorie 5, qui avait semé le chaos aux Îles Salomon, mais aussi au Vanuatu, aux Fidji et aux Tonga.



La tempête la plus violente sur les Fidji fut le cyclone Winston qui avait fait 44 morts en février 2016, et un milliard de dollars de dégâts.