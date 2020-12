Les Ex-InterConti de Moorea vers la réinsertion professionnelle

"Je faisais du room service depuis 2013 à l’hôtel InterContinental. On était perdu après notre licenciement. On ne savait pas quoi faire. On était découragé, le moral à zéro. S’il n’y avait pas cette formation, je serais actuellement en train de dormir, à rester sans rien faire. La formation était un retour en arrière. Il fallait tout reprendre à zéro c'est-à-dire les choses qu’on avait acquises pendant notre scolarité. Vu que j’ai un niveau scolaire en bac pro secrétariat, j’ai décidé de faire mon stage dans la commune de Moorea-Miao, plus précisément au service technique de Vaiare, en tant que chargée d’opérations. C’est eux qui font les programmes de la commune que ce soit les constructions d’écoles, les aires de jeux, les maisons de quartier qui vont s’ouvrir prochainement, etc… J’avais une certaine perception de la municipalité. Mais en y entrant, on la voit différemment. Si tout va bien, je vais retourner au pole opération de la commune au mois de février pour une année."