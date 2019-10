Les Etats-Unis ont testé avec succès un missile intercontinental

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mercredi 02/10/2019 - L'armée américaine a annoncé mercredi avoir testé avec succès un missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III lancé depuis la base de Vandenberg, en Californie.



Le missile a été lancé à 01hH13 locales (08H13 GMT) et a parcouru environ 6.750 km pour s'abîmer dans l'atoll de Kwajalein dans le Pacifique, selon l'armée de l'air.

"L'essai démontre que la force de dissuasion nucléaire des Etats-Unis est robuste, flexible, prête et bien adaptée pour contrer les menaces du XXIè siècle et rassurer nos alliés", a déclaré dans un communiqué le commandement de l'armée de l'air américaine chargé de la force de dissuasion, l'Air Force Global Strike Command.

L'armée américaine a toutefois précisé que ce test n'était "pas une réponse ou une réaction aux événements mondiaux ou aux tensions régionales".

La Corée du Nord a tiré mercredi ce qui semble être un missile mer-sol balistique a indiqué l'état-major sud-coréen, au lendemain de l'annonce de la tenue samedi de discussions de travail sur le nucléaire entre Pyongyang et Washington.

Les États-Unis ont consacré des années et des milliards de dollars au développement de technologies pour arrêter l'arrivée d'un missile balistique.