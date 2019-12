Les Etats-Unis comptaient le Wakanda dans leur liste de partenaires commerciaux

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 19/12/2019 - Le ministère américain de l'Agriculture a un temps compté le Wakanda - pays africain fictionnel de l'univers Marvel - dans sa liste de pays bénéficiant d'un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, avant de se rendre compte de son erreur et de faire disparaitre de son site internet la patrie de Black Panther.



Le Wakanda était sur la liste d'une dizaine de pays bénéficiant d'un accord commercial avec les Etats-Unis dans un simulateur de calcul de taxes douanières sur le site du ministère.

Mercredi, un utilisateur a remarqué sa présence en ligne et la bourde a vite fait le tour des réseaux sociaux, avant que le ministère ne retire le Wakanda de sa liste - poussant certains internautes à déduire qu'il était dorénavant lui aussi frappé de tarifs douaniers.

"Le personnel qui s'occupe du simulateur de taxes a fait des tests pour s'assurer qu'il fonctionnait correctement. Le Wakanda aurait dû être retiré de la liste après le test. Il n'est maintenant plus en ligne", a déclaré jeudi à l'AFP un porte-parole du ministère américain de l'Agriculture.

Ce porte-parole n'a pas précisé combien de temps le Wakanda était resté dans le répertoire de pays bénéficiant d'un accord de libre-échange, aux côtés par exemple de la Corée du Sud ou du Pérou.

Dans l'univers Marvel, le Wakanda est un royaume fictif riche en matières premières. Son monarque est le super-héros Black Panther, dont l'adaptation des aventures au cinéma en 2018 ont été un énorme succès populaire.