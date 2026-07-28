

Les Etats-Unis approuvent un traitement prometteur contre le cancer du pancréas

Washington, États-Unis, le 26 août 2026. L'Agence américaine du médicament (FDA) a annoncé mercredi l'approbation d'un traitement prometteur contre le cancer du pancréas, ouvrant une nouvelle ère dans la prise en charge d'un des cancers les plus mortels.





Bien qu'il ne s'agisse pas d'un remède, ce traitement suscite un vif enthousiasme chez les cancérologues et associations de patients car il promet de rajouter de précieux mois d'existence aux malades souffrant de cette maladie, dont le diagnostic figure parmi les plus sombres.



Développé par la start-up américaine Revolution Medicines, ce médicament est nommé Rasonque et pourra être pris sous la forme de comprimés par des patients souffrant d'une forme agressive mais courante de cancer du pancréas.



Il faudra toutefois que ces derniers répondent à plusieurs critères, comme avoir déjà reçu un traitement antérieur, précise la FDA.



"L'autorisation accordée aujourd'hui offre une nouvelle option essentielle aux patients confrontés à un cancer extrêmement grave et historiquement difficile à traiter", a salué Kyle Diamantas, chef par intérim de l'agence dans un communiqué.



Impliquant une nouvelle molécule nommée daraxonrasib, ce traitement s'est montré bien plus efficace qu'une chimiothérapie classique lors de son essai clinique.



La moitié des patients l'ayant pris avaient survécu plus de 13 mois, soit une durée deux fois plus longue que pour le groupe sous chimiothérapie.



Ces résultats avaient été largement acclamés par la communauté médicale et constituaient la première avancée notable contre ce cancer en plusieurs décennies.



Ils nourrissent aussi l'espoir de contribuer à l'élaboration de traitements pour d'autres malades car la molécule étudiée agit contre une protéine impliquée dans plusieurs cancers et contre laquelle on ne parvenait pas à agir jusqu'à très récemment.

© Agence France-Presse

Rédigé par AFP le Mercredi 26 Août 2026 à 11:33 | Lu 68 fois





