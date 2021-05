"Les Divas du fenua" donnent de la voix

TAHITI, le 5 mai 2021 - Le Conservatoire artistique de la Polynésie française se prépare à présenter un spectacle hors norme. Il réunira les 50 musiciens du grand orchestre, six chanteuses dont trois jeunes talents, des comédiens et des danseurs. Ensemble, ils reprendront des grands titres de la variété française dans une ambiance cabaret.



La dernière prestation du grand orchestre du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) a eu lieu il y a deux ans. Il s’agissait du spectacle Disco. Depuis cette date, les élèves et leurs professeurs travaillent sur Les Divas du fenua.



Les Divas du fenua est un spectacle musical, ambiance cabaret. Six chanteuses interpréteront des morceaux choisis de la variété française. Il y aura trois chanteuses averties et expérimentées : Reva Juventin, Reia Poroi (elles chantent souvent avec le big band du conservatoire) et Kareen Yu Tsu Yen, repérée notamment lors du spectacle Disco. Avec elles se trouveront trois chanteuses juniors, des jeunes talents : Tinalei, Noémie et Lylia. Élèves de Bruno Demougeot, dans la classe musiques actuelles, elles ont déjà participé à différents spectacles, mais aussi à des concours comme The Voice ou Les Voix de l’outremer.



Ces chanteuses ont soumis chacune une liste de titres à interpréter à Frédéric Rossoni, dirigeant la musique et l’orchestre. C’est lui qui réalisé les arrangements de l’orchestration. Il a retenu certains d’entre eux en fonction de l’intérêt qu’ils pouvaient avoir pour les 50 musiciens du grand orchestre. "J’ai également retenu des chansons représentatives et variées, on va de Piaf, première représentante, à des chanteuses récentes comme Juliette Amanet ", précise Frédéric Rossoni.



Au programme, il y aura donc : Francis Cabrel, Michel Delpech, Céline Dion, Johnny Halliday, Maurane, Lara Fabian, Emmanuel Moire, Amel Bent, Cœur de Pirate, Juliette Amanet ou bien encore Tina Arena.



Pour donner de l’ampleur à cette programmation " on a essayé d’apporter des éléments visuels ", indique Christine Bennett, professeure de théâtre au conservatoire. "L’orchestre est merveilleux à entendre tout comme les divas qui, dans de magnifiques costumes, vont danser et mettre en scène les chansons mais on a eu l’idée en plus d’apporter une ambiance café de Paris, cabaret." Les divas ont suivi des cours de théâtre pour l’occasion.



Sur scène, leurs différents passages suivront un fil rouge tenu par les élèves de la classe de théâtre. Ceux-ci joueront des saynètes comme des brèves de comptoirs, raconteront les relations entre barman et artistes. " C’est une mise en situation vraiment intéressante ." Pour le public, c’est un plus appréciable qui donnera de l’ampleur à toute la soirée.



C'est un hommage aux chansonniers qui sera rendu toute la soirée par la diffusion simultanée d'images de Paris et des grands noms de la chanson, tandis que les jeunes comédiens de la classe de théâtre assureront le lien entre les chansons et les artistes invités sur scène.



Le plus grand nombre d’élèves a été mis à contribution. L’affiche elle-même a été réalisée par Leila Berbille qui est en classe de théâtre. Plusieurs artistes ont également été invités dont le fameux groupe de Street Dance "All In One", les artistes de Tahiti Pole Art et les danseuses classique et moderne de Corinne Giraud. Les Divas du fenua est un spectacle qui sera comme une fresque artistique consacrée à la variété française.