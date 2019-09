Les Comptineurs de Tahiti dédicacent un nouvel album samedi matin

PAPEETE, le 12 septembre 2019 - Ils ont préparé un nouvel album pour leur jeune public. Christine Vinolo et Jérôme Descamps présentent les Jazznimaux, quatorze chansons qui racontent les animaux de la jungle.



Dans ce nouvel album des Comptineurs, les auditeurs font la connaissance avec un rhinocéros complexé par sa corne unique, d’une chouette attirée par un hibou grand-duc ou bien encore d’un tigre qui souhaite quitter la nature pour trouver un peu de pollution…



Cet album s’intitule Jazznimaux et il compte quatorze chansons dont onze écrites sur les seuls animaux de la jungle. Il est signé Christine Vinolo et Jérôme Descamps.



" C’est un album qui s’adresse aux enfants disons à partir de 5 ans et sans limite d’âge. Nous avons un peu changé cette fois-ci, d’habitude nos chansons sont accessibles dès la naissance et jusqu’à 7/8 ans ."



Le public a pu découvrir les chansons lors du concert organisé en avril 2018 au Grand théâtre de la Maison de la culture. Le rendez-vous avait été un grand succès, la salle était comble. " On avait dû refuser des spectateurs ", se rappelle Christine Vinolo.



" Et puis ensuite, pendant tout le concert les enfants reprenaient les chansons même s’ils les découvraient. Ils chantaient des petits refrains. " L’ambiance était bonne, prouvant s’il fallait, que le jazz a des amateurs de tout âge.



Les gamins adorent !



" Au début, j’étais un peu sceptique ", avoue Christine Vinolo. " Et finalement on s’est rendu compte que les gamins adoraient ! " Jérôme Descamps, lui, n’a jamais douté de l’accueil. " J’ai été bercé avec cette musique-là ! ", dit-il non sans émotion.



Dès samedi, le public va pouvoir retrouver ces chansons sur un CD. Une dédicace en chanson de ce CD est prévue quartier du commerce.



Il est "brut", c’est-à-dire que " pour l’instant, on ne propose pas de livret illustré comme nous l’avons fait pour les précédents albums ", explique Jérôme Descamps.



Les Comptineurs, pour ces chansons jazz, n’ont pas encore trouvé d’éditeur. "Mais tout est prêt", assurent-ils.



Sur la scène du Tahiti soul jazz festival



En attendant, ils préparent une nouvelle scène "Jazznimaux". Ils sont attendus au Tahiti soul jazz festival qui aura lieu les 26, 28 et 29 septembre. Ils seront sur la scène le samedi 28 dès 16 heures. Suivront Alain Jean Marie, Tho Croker et Dee Dee Bridgwater & the Memphis Soulphony.



Un rendez-vous important pour les Comptineurs. " Je crois que c’est la première fois qu’on voit une telle scène en Polynésie, trois grands noms internationaux réunis en une soirée ! Et nous avons été invités à participer à la fête ! "



" Alain Jean Marie est un pianiste de jazz que l’on écoute depuis un moment ", raconte Jérôme Descamps qui dit avait joué dans un groupe baptisé Big’in. La biguine est une danse aux Antilles, le territoire dont est originaire le pianiste.



" Théo Croker est un excellent musicien, quant à Dee Dee Bridgwater, on ne la présente plus ." La grande voix du jazz viendra accompagnée de ses musiciens.



Nouvelle instrumentation



Sur la scène du Grand théâtre le duo était accompagné d’Inga Pan au violon, d’Abel Dumont à la contrebasse et de Jérôme Ferlat à la guitare. " Mais, Inga et Abel ayant quitté le territoire, nous avons dû réfléchir à une autre instrumentation. "



Le 28 septembre ils ne seront pas 5 mais 4. Ils joueront avec Simon Pillard au violoncelle et Jérôme Ferlat à la guitare.