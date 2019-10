Les Champignons de Paris samedi et dimanche au Petit théâtre

PAPEETE, le 17 octobre 2019 - Après une tournée à Tubuai, Les Champignons de Paris ont été joués toute cette semaine devant plus de mille scolaires. Ce week-end, le grand public pourra (re)découvrir la pièce au Petit théâtre de la Maison de la culture.



La pièce de théâtre Les Champignons de Paris de la Compagnie Caméléon est de retour sur les planches. Les trois acteurs rentrent d’une tournée à Tubuai. Ils ont passé la semaine devant un public de scolaire. Samedi et dimanche deux représentations sont ouvertes à tous. Elles seront, comme d’habitude, suivies d’échanges.



Cette pièce de théâtre revient sur une période de l’histoire polynésienne sujette à controverse : les essais nucléaires menés par l’État français. Elle a été montée à partir de témoignages existants et de documents déclassifiés secret défense.



Elle est présentée comme : " une contribution à la libération de la parole et à un travail de mémoire ", le spectacle participe " à la construction de relations apaisées entre la France et la Polynésie française, dans une recherche de justice et de vérité ".



La pièce démarre en 1960, avec le lancement du programme français d’essai nucléaire militaire dans le Sahara. Six ans plus tard, il se poursuit en Polynésie sur les atolls de Moruroa et Fangataufa. Au total, 193 tirs, atmosphériques puis souterrains, ont été réalisés entre 1966 et 1996.



Le spectateur découvre d’abord la propagande de l’époque, en faveur du nucléaire et de ses bienfaits. Des éléments d’archives vidéo et audio, des extraits de discours des politiques de l’époque illustrent le rêve de progrès et de prospérité promis par la France.



La parole des témoins est ensuite relayée. Elle apporte un éclairage sur la réalité du nucléaire, les premières prises de conscience, les incidents, les mystères qui entourent certains évènements, les maladies, les vies brisées, les désastres sociaux et écologiques. La pièce restitue les actes et non simplement les récits de souvenirs anciens.



Elle a été présentée pour la première fois en 2016. Depuis, elle a été jouée à Tahiti, dans les îles mais également en métropole.