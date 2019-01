Les Champignons de Paris joués devant les détenus de Tatutu

Marion Barthelemy, directrice adjointe du centre de détention Tatutu de Papeari :





"On essaye vraiment de valoriser les compétences des détenus"



Ce genre d'initiatives sont-elles courantes en prison ?

"L'accès à la culture au sein de la prison existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Le but de l'administration pénitentiaire est de faire rentrer la culture extérieure à l'intérieur de la prison. Pour cela, on profite des représentations théâtrales, des diffusions de films de la société culturelle civile, comme c'est le cas avec les documentaires du Fifo, pour les faire venir ici.

On propose également aux détenus des cours de théâtre, de solfège... On a comme projet de faire entrer des œuvres artistiques, car beaucoup de détenus sont intéressés par le dessin. Le but est de mettre en place des choses qui leur parlent. On essaye de 'coller' ces activités aux besoins qu'ils expriment, en fonction bien sûr de ce qui se pratique sur le territoire."





Qu'apportent ces actions aux détenus ?

"Sans faire de généralités, les personnes détenues n'ont pas forcément eu l'occasion d'aller au théâtre ou d'avoir accès à ce type de cultures dans leur vie. A chaque fois que des actions comme celles-là entrent dans la prison, on essaye d'instaurer un débat en faisant venir quelqu'un de l'extérieur, cela permet d'avoir un réel échange.

En prison, les détenus ont tendance à perdre confiance en eux, ces actions leur redonnent confiance. On essaye vraiment de valoriser les compétences des détenus, notamment en leur permettant de partager avec les autres leurs qualités.

On essaye de faire en sorte que le temps passé en détention ne soit pas perdu pour le détenu, que ce temps soit utile, soit pour enrichir ses compétences, soit pour découvrir de nouvelles activités ou de nouvelles connaissances comme cela fut le cas aujourd'hui. Les détenus sont très reconnaissants de ces actions ".