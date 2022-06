Les Champignons de Paris à Rikitea

Mangareva, le 7 Juin 2022 – La troupe du Caméléon a posé ses valises à Rikitea pendant une semaine. Elle a présenté samedi à la population la désormais célèbre pièce de théâtre sur les essais nucléaires Les Champignons de Paris, qui a une résonance toute particulière aux Gambier.



Arrivée à Rikitea le 31 Mai, la troupe de théâtre du Caméléon a pu établir un réel échange avec la population pendant son séjour d'une semaine. Samedi soir, elle a donné une représentation de sa désormais célèbre pièce qui traite des essais nucléaires : Les Champignons de Paris. Une cinquantaine de personnes a répondu présent à la salle omnisports du village. Comme l'explique le directeur artistique de la compagnie, “le but de ce déplacement était de présenter notre pièce à la population mangarévienne qui a été directement impactée par les essais et aussi de permettre à la jeunesse de comprendre son histoire… la pièce a une résonance particulière ici aux Gambier.”



Après la représentation, un moment de partage a été engagé avec le public. Un échange touchant et émouvant, car plusieurs personnes ont pris la parole pour partager leur ressenti. Certains ont même tenu à remercier les comédiens avec un chant. Comme en témoigne Marie-Thérèse Devaux, une habitante de l’île : “Cette représentation m’a fait rappeler énormément de souvenirs, car j’avais 11 ans au moment des faits. La pièce est tellement réaliste que ça m’a ramené au temps des essais car je l’ai vécu… Ça se passait exactement comme ce qui a été joué. J’en ai eu des frissons.” Hélène Salmon, une autre spectatrice insiste sur l'importance de la pièce pour ne pas oublier ce qu'il s'est passé : “Cette représentation nous a permis de voir comment nos parents et grands-parents ont vécu… Nous savons ce qu’il s’est passé, mais parfois on oublie ou on minimise les faits.”



La veille, ce sont les élèves du collège Saint-Raphaël de Rikitea qui ont pu aussi assister à une représentation de la compagnie. Une première rencontre avec le monde du théâtre pour les enfants de Mangareva, comme en témoigne Katomea Angia, une élève de 3e : “C’est la première fois que j’assiste à une pièce de théâtre et j’ai été impressionnée par le jeux des acteurs… De pouvoir faire rire, partager sa colère aussi facilement, ça m’a surprise.”