Les Cavaliers pour ouvrir le bal à la maison de la culture

Tahiti, le 23 août 2023 - Pour la rentrée, la Compagnie du Caméléon produit un spectacle audacieux, l'adaptation du roman “Les Cavaliers” de Joseph Kessel, récompensé aux Molières en 2016. Jusqu'au mois de novembre, cinq spectacles seront joués à la Maison de la culture.



Adapter un roman d'aventure de plus de 700 pages pour une pièce de théâtre de 90 minutes, c'est le défi qu'a relevé Éric Bouvron, metteur en scène de la pièce “Les Cavaliers”, du nom du célèbre roman de Joseph Kessel. Avec ses comédiens, il sera sur scène les 1er et le 2 septembre au Grand théâtre de la Maison de la culture.



“Ceux qui ont lu le livre retrouvent l'histoire et l'imaginaire”



En 2014, alors qu'il écrivait un one-man-show sur l'Afghanistan, Éric Bouvron est tombé sur le roman de Joseph Kessel. Presque irrationnellement, il a adapté l'histoire en une pièce de théâtre, avec seulement trois protagonistes au lieu des innombrables personnages du livre. “S'il fallait le refaire, je ne sais pas si je le referais”, explique le metteur en scène car il lui a été difficile de synthétiser cette exaltante mais très vaste histoire d'aventure dans les plaines d'Afghanistan.



Pour raconter la splendeur des plaines du désert et ses chevaux, la violence de l'histoire et la force de ses personnages, tous les ingrédients sont là : “ceux qui ont lu le livre retrouvent l'histoire et l'imaginaire”. Dans cette création, la musique est un personnage à part entière. “J'ai gardé les mots de Kessel et la musique vient faire appel à notre imaginaire”, explique le metteur en scène. Ces sonorités viennent sublimer l'œuvre et stimuler l'imagination du spectateur. Khalidk, chargé des sons, est sur scène pendant la représentation. Il a enregistré les sons mais peut aussi intervenir durant la prestation.



Keshi, un spectacle basé sur les problématiques locales



La compagnie du caméléon ne s'arrête pas. Le week-end suivant, le duo de clowns acrobates “Pss Pss” revient au fenua pour un spectacle drôle, virtuose mais aussi poétique. Au mois d'octobre et de novembre, la compagnie proposera ses créations personnelles. Pour satisfaire une demande scolaire notamment, “Les champignons de Paris”, pièce qui apporte un éclairage sur les essais nucléaires en Polynésie française, sera rejouée au Petit théâtre.



Déjà présenté au public lors du festival Te Vevo, “Keshi”, une histoire sur les non-dits et les secrets familiaux sera également au programme à la Maison de la culture. Cette œuvre découle notamment du travail socio-culturel que réalise la compagnie avec les enfants des quartiers prioritaires. À travers des ateliers d'écriture et de lecture, la Compagnie du Caméléon tente de mettre des mots sur les maux et décomplexer les jeunes des quartiers sensibles. Des cours de théâtre sont également proposés par la compagnie, pour les petits et les grands.

Infos pratiques Vendredi 1er septembre et mardi 2 septembre au Grand théâtre de la Maison de la Culture.



Billets disponibles en ligne et à Carrefour Arue, Carrefour Faa'a, Carrefour Punaauia et Radio 1 à Fare Ute.



Tarifs : 2 500 à 5 500 francs.

Rédigé par Jules Bourgat le Jeudi 24 Août 2023 à 15:40 | Lu 214 fois