Les Canaries pour les élèves de Opunohu

Moorea, le 4 décembre 2020 - De nouveaux partenariats entre le LEPA de Opunohu et des entreprises agricoles des îles Canaries viennent d’être créés dans le cadre du programme Erasmus. Ceux-ci prévoient à l’avenir d’envoyer les étudiants de Opunohu effectuer leur stage professionnel dans les îles espagnoles de Gran Canaria et de Lanzarote.



Habitué à envoyer, depuis quelques années, ses étudiants en stage dans des fermes agricoles internationales, le Lycée Agricole de Opunohu vient de créer, dans le cadre du programme Erasmus et "dans une démarche d’ouverture à l’international", de nouveaux partenariats dans les îles Canaries. Cela permettra à l’avenir aux étudiants en terminale Sciences et technologie de l’agronomie et du vivant (STAV) et en BTS Développement de l’Agriculture des Régions Chaudes (DARC) de réaliser leur stage professionnel dans cet archipel espagnol.



Des conventions ont été signées avec l’Ecole Agricole de Arucas ainsi qu’avec une dizaine de fermes agricoles dans l’île de Gran Canaria et dans celle Lanzarote. Chacune de ces deux îles possède des conditions et des enjeux particuliers. La première possède des productions agricoles tropicales variées et s’oriente de plus en plus vers la production biologique. La seconde possède des conditions climatiques d’extrême sècheresse. Ce qui donnera l’occasion aux étudiants locaux, outre de perfectionner leur espagnol et de découvrir une nouvelle culture, d’apprendre de nouvelles choses sur l’agriculture.