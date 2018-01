Les CJA exposent leur travail mardi et mercredi au marché de Taravao

TARAVAO, le 29 janvier 2018 - Cette exposition regroupera les trois Centres pour jeunes adolescents de la Presqu'île (Teva i Uta, Taravao et Tautira). Ce seront en tout plus de 60 élèves qui présenteront le fruit de leur travail, réalisé durant l'année scolaire. De la menuiserie, en passant par la métallerie, l'agriculture ou encore la cuisine. Cette exposition se tiendra sur deux jours.



Cela fait quelques années que les Centre pour jeunes adolescents (CJA) organisent des expositions-vente au fenua, afin de mettre en valeur le travail de leurs élèves, réalisé durant l'année scolaire.



Aujourd'hui et demain, les trois CJA de la Presqu'île (Teva i Uta, Taravao et Tautira) présenteront leurs produits au marché de Taravao.



De la menuiserie, en passant par la métallurgie, la cuisine ou encore l'agriculture, il y en aura pour tous les goûts. Les tarifs varieront entre 500 francs et 60 000 francs.



Sur place, vous pourrez retrouver, par exemple, des pergolas, des salons ainsi que des légumes fraichement cultivés au sein des établissements.



Les fonds récoltés durant ces deux jours serviront à financer les projets de chaque établissement.