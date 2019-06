Les CJA exposent leur savoir-faire à Taraho'i

PAPEETE, le 25 juin 2019 - Les élèves des CJA de Tahiti et de Moorea exposent depuis ce mardi le fruit de leur travail dans le hall de l'assemblée territoriale. Cuisine, couture, menuiserie, gravure, agriculture… les jeunes adolescents étalent leur savoir-faire à Tahaho'i pendant deux jours.



Des robes, des tables, des garde-à-manger, des sommiers ou encore des barbecues, depuis ce mardi les élèves des Centres des jeunes adolescents (CJA) de Tahiti et de Moorea exposent le fruit de leur travail. La 27ème exposition des CJA a en effet débuté dans le hall de l'assemblée de la Polynésie française.



L'occasion pour les visiteurs de découvrir le savoir-faire de ces jeunes adolescents âgés de 12 à 17 ans dans différents domaines, et qui étaient pour la plupart en situation de décrochage scolaire. "C'est toujours un plaisir de montrer ce que l'on sait faire au public", se réjouit Sylvain du CJA de Punaauia en montrant du doigt ses barbecues et ses porte pots. "Être assis dans une salle de classe en train de suivre un cours ce n'était pas pour moi. Grâce au CJA j'ai pu découvrir la soudure et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Maintenant j'attends une réponse du RSMA pour pouvoir continuer ma formation de soudeur."



Et le savoir-faire de ces adolescents séduit le public chaque année. C'est le cas par exemple de Danielle, 61 ans. "C'est un passage obligé pour moi. J'en profite pour acheter des bacs à légumes. Ils vendent des plantes aussi et j'en achète. Ces jeunes font vraiment du bon travail", confie-t-elle.



"On a tendance à penser que le CJA c'est l'école de seconde chance", explique pour sa part Chantal Galenon, présidente de la commission éducation à l'assemblée territoriale. "J'ai été conseillère pédagogique dans les CJA et ça été la meilleure expérience éducative de ma vie. Il faut penser à ses enfants qui n'ont pas réussi dans le parcours scolaire classique. Mais il faut surtout les soutenir. Ils ont une richesse à apporter à notre fenua."



A noter qu'au fenua on compte 21 CJA répartis entre les Îles de la Société, les Australes et les Marquises. Ces centres proposent diverses formations allant de la maçonnerie, à la menuiserie en passant par la restauration. Vous avez encore la journée de mercredi pour profiter de cette exposition.