Les BTS en travaux pratiques sur le quai des croisières

Raiatea, le 14 octobre 2024 - Lors des arrivées de paquebots, à Raiatea, mercredi et vendredi derniers, les étudiants de première année de BTS du lycée de Uturoa ont pu mettre à profit leur maitrise de l’anglais.



En partenariat avec l’Union des commerçants du centre-ville de Uturoa (UCV), qui souhaitait organiser un événement à Raiatea dans le cadre de la journée mondiale du tourisme, plus de quarante élèves du lycée de Uturoa en première année de BTS ont accueilli les touristes anglophones du Celibrity Solstice et du Celibrity Edge faisant escale à Raiatea mercredi et vendredi derniers.



“Learning by doing”



Sous l’égide de Tiare Gonzalez, professeure d’anglais, ainsi que de deux autres professeurs impliqués dans le projet, Cyril Mantovani et Marylène Heitaa, les étudiants engagés dans ces deux journées d’accueil ont pu mener différentes actions afin “d’apprendre tout en faisant”.



“Au départ du projet, en mars 2024, l’idée était simplement de trouver un moyen pour que nos élèves accueillent les touristes anglophones faisant escale à Raiatea”, explique Tiare Gonzalez. L’aboutissement du projet a donc permis aux étudiants de proposer aux croisiéristes trois types d’actions : la vente en anglais de produits locaux que les élèves ont eux-mêmes négociés auprès des artisans ou producteurs ; l’aide apportée aux touristes pour les orienter dans Uturoa ; et enfin, la mise en ligne par QR Code d’un questionnaire d’opportunité et de satisfaction à destination des touristes.



Le questionnaire une fois rempli permettra à l’UCV de mieux répondre aux attentes des touristes faisant escale sur l’île. Quant à la vente des produits locaux, les bénéfices ou les pourboires laissés par les touristes permettront de financer un voyage au Japon pour les élèves de BTS Négociation Digitalisation de la Relation Client (NDRC) qui y tiendront un stand lors d’un festival de danse tahitienne.



Une expérience positive pour les élèves



Malgré des conditions météorologiques très peu favorables, les étudiants ont maintenu leur présence sur leurs différents ateliers jusqu’au bout. Tutehau et Haunaley, élèves de BTS, commentent cette première expérience : “Mercredi on est restés jusqu’au bout malgré la pluie. Quand les touristes voient qu’on est étudiants, ils nous encouragent et parfois, même sans acheter, ils nous laissent des tips.” Les étudiants étant donné leur implication dans le projet en ayant négocié le prix des produits vendus sur le stand sont doublement motivés par le projet : “On a prospecté auprès des artisans et producteurs par mail. Après on a décidé de notre marge. Ça rentre vraiment dans le cadre de nos études et, en plus d’approfondir notre anglais, ça nous permet de faire des bénéfices pour notre voyage.”



Les étudiants ont ainsi proposé à la vente des bijoux, des souvenirs, des accessoires cousus localement et des produits agricoles comme de l’huile de coco vierge ou des épices et aromates produits sur l’île de Raiatea. Cette expérience de vente leur aura aussi permis de comprendre qu’ils sont capables de s’exprimer en anglais et de prendre confiance, comme le souligne une élève : “Des touristes américains m’ont dit que mon anglais était bon alors que j’ai toujours pensé que j’étais nulle en anglais !”



Unanimement, tous les élèves ont trouvé cette première expérience très positive et l’équipe enseignante souhaite réitérer cette action l’an prochain, toujours en partenariat avec l’association des commerçants de Uturoa.