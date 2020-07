Les Australes s'exposent à Vaiare

Moorea, le 9 juillet 2020 - Une exposition de produits artisanaux des îles Australes se tient à Vaiare jusqu’au 12 juillet prochain. Une occasion pour les habitants de Moorea d’admirer ou de s’offrir de beaux objets artisanaux tels que chapeaux, paniers, nattes ou autres colliers de coquillages.



Organisée par la fédération Rima’i No Tubuai, une exposition artisanale des îles Australes a lieu actuellement à Vaiare (en face de Toa Champion Moorea) jusqu’au 12 juillet prochain. A cette occasion, une dizaine d’artisans originaires des îles Australes y exposent des produits spécifiques de leur île natale. Les visiteurs peuvent notamment découvrir des chapeaux et colliers de coquillages de Tubuai ou des paniers colorés avec des éléments naturels de Rimatara. A en croire Fuller Mirella, présidente de la fédération et organisatrice de l’événement, plus de la moitié des produits avait déjà été vendue lundi dernier. Les artisans doivent désormais travailler jour et nuit pour satisfaire les commandes. “A chaque fois qu’on exposait nos produits à l’Assemblée territoriale en fin d’année, les habitants de Moorea nous demandaient toujours de venir aussi dans leur île. C’est pour cela qu’on a lancé cette exposition”, explique-t-elle. Selon la présidente, ce succès s’explique par l’écoute des besoins des clients par les artisans, mais aussi par l’intérêt porté aux produits artisanaux fabriqués au fenua.

“Chaque année, on prête attention aux doléances des clients, puis on leur propose quelque chose de nouveau”, affirme-t-elle avant d’ajouter que “désormais, ils veulent des choses traditionnelles et non plus des produits de l’étranger, comme les colliers de Bali ou des Philippines. ” Ceux qui souhaitent apprécier la beauté de ces produits artisanaux sont invités à se rendre sur place jusqu’à dimanche prochain, de 8h30 à 16h30.