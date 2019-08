Les Américains accueillis fraîchement au Forum

PAPEETE, le 16 août 2019 – Si la dernière journée du Forum des îles du Pacifique a été marquée par une réunion avec le secrétaire d’Etat à l’intérieur des Etats-Unis, « plusieurs délégations » présentes ont critiqué le scepticisme de l’actuelle administration américaine sur le réchauffement climatique.



La dernière journée du Forum des îles du Pacifique s’est tenue vendredi à Tuvalu (jeudi à Tahiti, NDLR) avec notamment une rencontre avec le secrétaire à l’intérieur des Etats-Unis, David Bernhardt, et le dialogue post-Forum « au cours duquel les états et territoires membres du Forum des îles du Pacifique échangent avec des pays et organismes internationaux qui soutiennent différents projets dans la région », indique la présidence dans un communiqué. La Polynésie étant représentée sur place par le ministre de l’Agriculture, Tearii Alpha.



Comme l’année dernière, à Nauru, la délégation américaine a souligné son implication dans la région Pacifique, pour la sécurité au sens large, aussi bien pour des secours en cas de catastrophe naturelle, que pour la lutte contre les pêches illégales ou la lutte contre le trafic de drogue, explique la présidence qui précise : « Au cours de la réunion, plusieurs délégations ont toutefois critiqué la position actuelle de l’administration américaine sur la thématique de la lutte contre les changements climatiques ».



Le dialogue post-Forum qui a suivi a permis à la France, l’Union Européenne, mais aussi différents pays européens, d’Asie (Chine, Japon et Corée du sud) et d’Amérique (Etats-Unis, Canada) ou d’autres régions du monde (Cuba) d’exposr leurs partenariats et projets pour la région. La volonté de plusieurs délégations du Forum étant que ces projets s’orientent encore davantage vers des dossiers relatifs à la protection de l’environnement et à la lutte contre les effets des changements climatiques.



« Signe de l’intérêt de plusieurs nations pour le Pacifique et ses potentialités, deux nouveaux pays ont fait de candidature pour intégrer le groupe des membres du dialogue post-forum : la Norvège et le Chili », conclut le communiqué de la présidence.