Les All in One iront aux Etats-Unis en août

PAPEETE, le 19 avril 2018 - Ils ont conquis le cœur du jury et du public néo-zélandais, mercredi soir. Cependant, ils repasseront sur scène ce jeudi soir, pour "augmenter leurs points et se faire une idée de leur niveau par rapport aux groupes néo-zélandais". L'idée est d'améliorer leurs performances pour la prochaine étape.



Bonne nouvelle pour nos cinq danseurs des All in One. Ils ont réussi à se qualifier pour le Hip Hop International qui se tiendra aux États-Unis, en août.



Malgré les blessures, nos jeunes n'ont jamais baissé les bras. Selon Ateliana Ruiz, danseuse et chef de la troupe, leur prestation de mercredi soir a été à la hauteur des attentes. " Le public s'est levé pour les applaudir ".



Leurs efforts ont donc payé, et grâce à cette unité de groupe, les All in One représenteront Tahiti, en Amérique, au travers de ce concours Pacific Island, qui est organisé en Nouvelle-Zélande.



Même si la joie est à son comble pour le groupe et les fans, une ultime étape attend les garçons ce jeudi soir. " Ils repasseront une dernière fois devant le jury, pour augmenter leurs points et se faire une idée de leur niveau par rapport aux groupes néo-zélandais ", confie Ateliana Ruiz.



L'objectif est de s'améliorer pour la suite. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande regroupe les meilleurs groupes au niveau mondial, tels que les " Bradas", double champion du monde ou les "Royal Family" qui sont une référence sur le plan mondial ", poursuit Ateliana.



Et de poursuivre : " Le fait de côtoyer les meilleurs du hip hop les aideront à voir plus loin, à acquérir plus d'expérience et à développer leurs inspirations et leurs imaginations. Certains membres du jury leur ont donné des conseils pour qu'ils s'améliorent et qu'ils essayent de mieux se placer cette année, à Phoenix, en août ."



Côté accueil, la troupe est entre de bonnes mains. Nos jeunes ont " été reçus comme des rois. La directrice du Hip Hop International Nouvelle-Zélande a mis en place un transport gratuit pour le déplacement de nos jeunes danseurs. Elle a mis aussi une salle à leur disposition pour se reposer et répéter ", assure la chef du groupe.



Les All in One reviendront au fenua samedi soir à 23 heures. L'équipe de Tahiti Infos les félicite encore une fois pour leur beau parcours, et fa'aitoito pour la suite les jeunes.